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أخبار البلد

بعد انتهاء ساعة الراحة.. لجان القناطر الخيرية تفتح أبوابها أمام الناخبين

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:03 م
جانب من التصويت
جانب من التصويت
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محمود نوفل - صلاح مهدي
فتحت لجان الاقتراع بالقناطر الخيرية من جديد أبوابها أمام الناخبين، وذلك بعد انتهاء ساعة الراحة التي حصل عليها القائمون على العملية الانتخابية، حيث تستعد الصناديق لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الفترة الأخيرة من اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

ويستطيع الناخب الاستعلام عن وجود اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين من عدمه، من خلال 3 وسائل استعلام، وذلك سيمكنه أيضًا، من معرفة رقمه في كشوف الناخبين، ومركز الاقتراع، ولجنته الانتخابية. 

والوسائل الثلاثة هي: إما عبر موقع الهيئة الرسمي: www.electaions.eg، أو بإرسال رسالة قصيرة متضمنة الرقم القومي على هاتف رقم (5151)، أو بالاتصال بمركز اتصال على الخط الساخن  مع أجهزة وزارة الداخلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، والأجهزة المعنية بالدولة كافة، في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس النواب 2020، على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، انطلاقا من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب. 

وتستمر عملية الاقتراع  داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حيث يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت في وقت سابق مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا. 

تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

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