AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حملة ترامب:عضو الكونجرس دوج كولينز سيقود فريق إعادة فرز أصوات جورجيا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 08:09 ص
ترامب
ترامب
Advertisements
أ ش أ
أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن النائب دوج كولينز - عضو الكونجرس الأمريكي عن الدائرة التاسعة بجورجيا - سيقود فريق إعادة فرز الأصوات للحملة في ولاية جورجيا، حيث ستبدأ عملية إعادة الفرز بمجرد انتهاء عملية الفرز الأصلية.

وجاء في موقع حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإنترنت إن مات مورجان، المستشار العام لحملة ترامب 2020 قال: "نشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى الشفافية في عملية الجدولة، لا سيما بالنظر إلى تقارير المخالفات ونتيجة الاقتراع غير السليم في جورجيا".

وتابع أنه: "من أجل أن يكون للأمريكيين إيمان وثقة كاملين في انتخاباتنا، يجب احتساب كل صوت قانوني واستبعاد كل تصويت غير قانوني أو احتيالي.. ونتطلع إلى ضمان أن تكون انتخاباتنا آمنة ومأمونة، تماما كما نتطلع إلى فوز الرئيس ترامب بجورجيا".

وقال النائب كولينز: "يتمسك الجمهوريون بالنموذج الذي ينص على أن كل ناخب مؤهل أن يكون قادرا على التصويت بشكل قانوني ويتم احتسابه". وخلال إعادة فرز الأصوات القادمة، نحن على ثقة من أننا سنجد أدلة على حدوث اقتراع غير صحيح ومخالفات أخرى ستثبت أن الرئيس ترامب فاز بجورجيا بشكل عادل مرة أخرى في طريقه لإعادة انتخابه كرئيس.. ويستحق الجورجيون عملية حرة ومنفتحة، وسيحصلون عليها ".

ترشيحاتنا

أفضل طريقة لتقسيم العقيقة وحكم تأخيرها لعدة سنوات.. علي جمعة يوضح

صورة تجمع جو بايدن بالرئيس الراحل أنور السادات

رجل المخابرات النصاب| خدع بوش بشيفرة الجزيرة.. وأوهم ترامب بأسطورة تزوير الانتخابات

أهم 6 أجزاء في السيارة يجب صيانتها

أخبار التوك شو.. وزيرة الصحة: 65% من إصابات كورونا لناس قاعدة فى البيوت.. مرتضي منصور يتراجع بشكل كبير في انتخابات النواب .. ووزير الشباب يحسم الجدل حول ملعب مباراة نهائي إفريقيا

للمرة الثانية في التاريخ.. ترامب قد يتنحى من أجل الحصول على عفو رئاسي

AdvertisementS

ننشر خريطة النواب داخل 13 محافظة بعد انتهاء انتخابات المرحلة الثانية

الجرام يصل لـ 971 جنيها.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب 3 ثانوي.. تعرف عليها

حقيقة تعطيل الدراسة اليوم بالمحافظات لسوء الأحوال الجوية

قبل إعلان نتائج الفرز.. ننشر نِصاب فوز مرشحي انتخابات مجلس النواب

أخبار التوك شو.. وزيرة الصحة: 65% من إصابات كورونا لناس قاعدة فى البيوت.. مرتضي منصور يتراجع بشكل كبير في انتخابات النواب .. ووزير الشباب يحسم الجدل حول ملعب مباراة نهائي إفريقيا

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والقاهرة تسجل 16 درجة

انقطاع المياه عن 8 مناطق رئيسية في القاهرة اليوم

بعد 4 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين غرقًا في شهر العسل

فرح ورسالة غامضة.. التفاصيل الكاملة لاختفاء 5 أشقاء بشبرا الخيمة

وصلت إلى سيول.. سبب سقوط الأمطار بغزارة على الدلتا وهذا ما سيحدث اليوم

بعد انتهاء المرحلة الثانية.. 7 أحداث متبقية قبل نهاية انتخابات مجلس النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض حياته للخطر من أجل فيديو.. مغامر يحمل سمكة سامة مميتة بيديه.. شاهد

تعود لعام 1967.. شقيق الأميرة ديانا يشارك لقطة نادرة من طفولتها.. شاهد

بسبب رفضها إعداد الإفطار.. أمريكي يقتل حبيبته ووالدتها وشقيقتها.. تفاصيل