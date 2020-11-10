أخبار الفن| حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان.. ظهور شقيقة عبد الباسط حمودة بعد إعلان وفاتها

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:





أثارت الفنانة إلهام شاهين حالة من الجدل بعد مغادرتها مقر إقامة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ 36 وتردد أن سبب مغادرتها المشادة الكلامية التي نشبت بينها وبين المخرج محمد الشال أثناء ندوة الفنان عزت العلايلي والتي أقيمت على هامش المهرجان.





حالة كبيرة من اللغط أثيرت في الفترة الأخيرة، بعد منشور ابنة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، التي نشرته في مطلع نوفمبر الجاري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيه: «ماما أم ماجد حبيبتي في ذمة الله».





بالرغم من شعور الممثل أسر ياسين قبل أيام باعراض فيروس كورونا المستجد، لم يعلن عبر وسائل الإعلام أو منصاته للتواصل الاجتماعي؛ لتحذير من خالطوه بمهرجان الجونة السينمائي.





نفى المسرحى الكبير، ناصر عبد المنعم، إصابة الفنانة القديرة عبلة كامل بمرض السرطان، كما أشيع خلال الساعات الماضية.





حسم الفنان أحمد كمال -الزوج السابق للفنانة القديرة عبلة كامل- ما تردد مؤخرًا حول إصابتها بمرض السرطان (الخبيث) ومصارعتها له في مراحلها الأخيرة، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكذيبًا للخبر المتداول.





رد الفنان إيهاب فهمي -وكيل نقابة المهن التمثيلية- عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان، بمراحله الأخيرة.



