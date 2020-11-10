AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن| حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان.. ظهور شقيقة عبد الباسط حمودة بعد إعلان وفاتها

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:28 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
Advertisements
سعيد فراج
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

أثارت الفنانة إلهام شاهين حالة من الجدل بعد مغادرتها مقر إقامة مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط في دورته الـ 36 وتردد أن سبب مغادرتها المشادة الكلامية التي نشبت بينها وبين المخرج محمد الشال أثناء ندوة الفنان عزت العلايلي والتي أقيمت على هامش المهرجان. 

حالة كبيرة من اللغط أثيرت في الفترة الأخيرة، بعد منشور ابنة المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، التي نشرته في مطلع نوفمبر الجاري، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيه: «ماما أم ماجد حبيبتي في ذمة الله». 

بالرغم من شعور الممثل أسر ياسين قبل أيام باعراض فيروس كورونا المستجد، لم يعلن عبر وسائل الإعلام أو منصاته للتواصل الاجتماعي؛ لتحذير من خالطوه بمهرجان الجونة السينمائي.

نفى المسرحى الكبير، ناصر عبد المنعم، إصابة الفنانة القديرة عبلة كامل بمرض السرطان، كما أشيع خلال الساعات الماضية.

حسم الفنان أحمد كمال -الزوج السابق للفنانة القديرة عبلة كامل- ما تردد مؤخرًا حول إصابتها بمرض السرطان (الخبيث) ومصارعتها له في مراحلها الأخيرة، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكذيبًا للخبر المتداول. 

رد الفنان إيهاب فهمي -وكيل نقابة المهن التمثيلية- عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول إصابة الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان، بمراحله الأخيرة. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السرطان يهدد النجوم.. جمال يوسف أحدث المصابين.. وفاروق الفيشاوي آخر الراحلين بسببه

نشرة الفن.. أول تعليق لـ إلهام شاهين بعد زفاف شقيقها.. الجمهور يبحث عن جمال يوسف.. وجيهان نصر تثير الجدل

نجوم قهروا السرطان .. آخرهم جمال يوسف

في مقام شقيقته.. وفاة جارة عبد الباسط حمودة

المطرب أخذ العزاء فيها.. شقيقة عبد الباسط حمودة تظهر بعد إعلان وفاتها

حقيقة إصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان

ترشيحاتنا

الدولار يسجل 15.70 جنيه فى 9 بنوك اليوم الثلاثاء

هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح ترخيصا لـ دواء جديد لفيروس كورونا

محظورات ابتعد عنها قبل الذهاب إلى النوم

خبيرة بالشؤون الإفريقية تكشف سبب الحرب في إثيوبيا.. فيديو

فضل الوضوء بالماء البارد وهل المياه الساخنة لا تصح بها العبادة؟

صلي وقلي.. هل يجب الالتزام بعلامات الوقوف في المصحف.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات مازدا 3 mazda اليوم في مصر..صور

أيهما أفضل.. مقارنة بين أفضل هواتف جوجل فى 2020..صور

دبي تعلن عن تقنية نقل ركاب تفوق سرعة الصوت عبر الهايبرلوب hyperloop .. صور