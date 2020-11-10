محافظ مطروح: أي مخالفة كشفتها مياه الأمطار.. وسنحاسب المقصرين

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح انه سيتم محاسبة أي تقصير أو مخالفة أدت إلى الإضرار بالمصالح العامة والخدمات المقدمة للمواطنين، والتي كشفت عنها تداعيات زيادة كميات سقوط الامطار والسيول هذا الأسبوع.













وأضاف أنه سيتم محاسبة المقاولين و الشركات التي قامت بتنفيذ أعمال البنية التحتية وخاصة الأعمال التي نفذت عام 2018 والتي لم يتم ردمها طبقا للمواصفات والأساليب الهندسية والفنية، ومحاسبة أي شركة أو جهة قامت بتنفيذ أعمال رديئة أو غير مطابقة ترتب عليها هبوط أو كسر بسبب الأمطار.





وأشار إلى أنه سيجري مراجعة أماكن السيول من قبل الري والصرف وإعداد خطة لمجابهة الكوارث الطبيعية، طبقا للمتغيرات المناخية والتغييرات الجديدة في تحول مسار مجرى السيول في عدة مناطق، مع الإسراع بحلول فورية لتسيير أعمال الطرق وإعادة الشيء لأصله، تيسيرًا على المواطنين وتخفيف أي أضرار قد تنتج عن زيادة كميات الامطار الفترة المقبلة، خاصة بالأماكن المتضررة التي تم حصرها.



