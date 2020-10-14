تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمطروح بنسبة ١٠٠%

أنه قد تم فى الربع الأول من العام المالى تنفيذ نسب جميع المشروعات المدرجة بنسبة 100% . أعلن محمد السيد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام مطروح









وأضاف أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للتاكد من الالتزام بتنفيذها فى الربع الأول من العام المالى 2020/2021 من الاول من يوليه حتى 30 سبتمبر مشيرا انه وجة بالاسراع فى نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة لتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، مع متابعة الاعتمادات المالية سواء من التمويل الذاتى او الحكومى .





واشار انه تم تنفيذ الخطة فى 5 قطاعات رئيسية الكهرباء ،والرصف، وتحسين البيئة ،وتدعيم الوحدات، والامن والاطفاء والمرور .





ففى قطاع الكهرباء جارى تنفيذ عدد 20 مشروعا لمد وتدعيم شبكات الكهرباء واستكمال مشروعات وانارة تجمعات ومهمات إنارة وكهرباء بمراكز المدن الثمانية واستكمال انارة ولاعات بمركز الضبعة .





وفى قطاع الرصف جارى تنفيذ عدد 25 مشروعا لرصف طرق بطول 15 كم ورصف طبقة سطحية لمسار التحول الرقمى بمدينة مرسى مطروح واستكمال إنشاء 2 كوبرى علوى بالحمام وفى قطاع تحسين البيئة جارى تنفيذ عدد 27 مشروعا منها أرصفة بلدورات ب4 مراكز وتطوير حدائق ، ومهمات نظافة بالثمانى مدن ، واستكمال مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى ، وانشاء 100 بئر نشو و10 خزانات مياه وانشاء بئر مياه عميق جديد بسيوة، وجار متابعة توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ عدد 26 مشروعا لانشاء واستكمال تدعيم الوحدة المحليةبمدن المحافظة .



