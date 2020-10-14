AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمطروح بنسبة ١٠٠%

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:48 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
أعلن محمد السيد مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام  مطروح أنه قد تم فى  الربع الأول من  العام المالى تنفيذ نسب جميع المشروعات المدرجة بنسبة 100% .


وأضاف  أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  يتابع   موقف  تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للتاكد من الالتزام  بتنفيذها  فى الربع الأول من العام المالى 2020/2021  من الاول من يوليه حتى 30 سبتمبر  مشيرا انه وجة بالاسراع فى نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة لتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة  للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، مع متابعة الاعتمادات المالية سواء من التمويل الذاتى او الحكومى .

واشار انه تم تنفيذ  الخطة  فى 5  قطاعات رئيسية الكهرباء ،والرصف، وتحسين البيئة ،وتدعيم الوحدات، والامن والاطفاء والمرور  .

 ففى قطاع الكهرباء جارى تنفيذ عدد 20 مشروعا لمد وتدعيم شبكات الكهرباء واستكمال مشروعات وانارة تجمعات ومهمات إنارة وكهرباء بمراكز المدن الثمانية واستكمال انارة ولاعات بمركز الضبعة .

وفى  قطاع الرصف جارى تنفيذ عدد 25 مشروعا لرصف طرق بطول 15 كم  ورصف طبقة سطحية لمسار التحول الرقمى بمدينة مرسى مطروح واستكمال إنشاء 2 كوبرى علوى بالحمام  وفى قطاع تحسين البيئة جارى تنفيذ عدد 27 مشروعا منها أرصفة بلدورات  ب4 مراكز وتطوير حدائق ، ومهمات نظافة بالثمانى مدن ، واستكمال مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى ، وانشاء 100 بئر نشو و10 خزانات مياه وانشاء بئر مياه عميق  جديد بسيوة، وجار متابعة توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ عدد 26 مشروعا لانشاء واستكمال تدعيم الوحدة المحليةبمدن المحافظة .

 وفى قطاع الامن والاطفاء والمرور أوضح مدير عام ادارة التخطيط والمتابعة  بمطروح أنه جارى تنفيذ 5 مشروعات منها انشاء مبنى مرور سيوة وشراء وتوريد مهمات إطفاء ومهمات مرورية ، واستكمال تخطيط شوارع ومطبات صناعية وكاميرات مرورية بعدة مناطق بمدن المحافظة.
تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمطروح بنسبة ١٠٠%
تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمطروح بنسبة ١٠٠%
تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمطروح بنسبة ١٠٠%
تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمطروح بنسبة ١٠٠%
تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمطروح بنسبة ١٠٠%
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها بقطاعي الكهرباء والطرق.. تنفيذ 13 مشروعاً خدمياً بمركزي الشيخ زويد ونخل بشمال سيناء

مدبولي لـ محافظ ومدير أمن مطروح: مهمتكم "وأد مخالفات البناء في المهد".. ولن نسمح بأى مخالفة جديدة

الحكومة تستعرض الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح للعام المالي 2019/ 2020

رئيس الوزراء يتابع مشروعات جارٍ تنفيذها في مختلف القطاعات في مطروح ويؤكد: لن يُسمح بأي مخالفة جديدة في البناء

رئيس الوزراء: لقاءات شهرية مع المحافظين لمتابعة المشروعات التنموية

الحكومة: إنشاء 2000 وحدة سكن بدوي بمساحة 220 مترا كاملة التشطيب بالبحر الأحمر

ترشيحاتنا

مجدى عبدالغني يكشف تفاصيل مشروع الزر الأحمر في الدوري المصري

وفاة محمود ياسين .. تعرف على تفاصيل أيامه الأخيرة

هذا الفعل لا يجوز للرجال القيام به قبل الزفاف .. أمين الفتوى يكشف عنه

مصر تحتفل بيوم البيئة العربى 2020 على منصات التواصل الاجتماعى

شاهد.. محمد رمضان يستعرض سياراته الفارهة وهاتفه المصنوع من الذهب

غضب فى الأولمبى بعد الخسارة من غزل المحلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح يلعب سوبر ماريو.. جيل التسعينات بين الأتاري والبلايستيشن

بالدولار .. تعرف على سعر جاكيت درة في أحدث ظهور لها

نيسان تكشف عن Rogue موديل 2021..أعنف سيارتها..صور