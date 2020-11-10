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سيارات

تجارب قيادة ساوايست soueast dx3 2021 متاحة في مصر.. صور

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:04 م
ساوايست soueast dx3
ساوايست soueast dx3 2021
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اشرف عطية
طرح وكيل سيارات ساوايست السيارة الصينية الجديدة ساوايست soueast dx3 2021  في مصر مؤخرا بمحرك 1500 سي سي تيربو ميتسوبيشى بالكامل وناقل حركة ميتسوبيشى CVT بعدد 8 نقلات، وهو نفس المحرك الوجود في السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس وينتج 156 حصانا، والسيارة من تصميم بيت التصميمات الإيطالى بينيفارينا مصمم فيرارى الشهير.



وأعلنت الشركة عن توفير تجربة قيادة لسيارات ساوايست soueast dx3 2021 في القاهرة من خلال فروع الشركة من يوم الثلاثاء 10 نوفمبر الجاري إلى يوم الجمعة 20 نوفمبر، وأكدت أن الراغبين في تجربة قيادة السيارة يجب عليهم حجز تجربة القيادة.


ساوايست soueast dx3 2021
وتعتبر شركة ساوايست من الشركات الصينيه القديمة، والتي أنتجت السيارة لانسر الكريستالة الصينى تحت اسم ليونسيل واختفت  من الأسواق العالميه ثم عادت مؤخرا للأسواق.


شركة ساوايست الصينية تمتلكها 3 شركات هي شركة فوجيان الصينية بنسبة ٢٥%، وشركة شاينا موتور كوربوريشن بنسبة ٥٠% وشركة ميتسوبيشى اليابانية بنسبة  ٢٥%، و هى الشركة المنتجه للسيارة لانسر الصينية حاليا جراند لانسر .

 
السيارة ساوايست soueast dx3 2021 بها عفشة خلفية مالتى لينك متعددة الوصلات بنظام تعليق ماكفرسون أمامى مستقل وخلفى مستقل متعدد الوصلات مع ديسك أمامى وديسك صلب خلفى ونظام التوجيه باور ستيرنج كهربائى مع وضع مزدوج فتحة سقف كهربائية متعددة الوظائف ونظام ليد نهاري متكامل بعدسة كريستال والتحكم فى زمن إغلاق الكشافات بعد النزول من السيارة مع مستوى إضاءة محترف لكشافات الضباب الأمامية والخلفية.


كماليات ساوايست soueast dx3 2021
تأتي السيارة ساوايست soueast dx3 2021 الجديدة بمرايات الرؤية الجانبية الخارجية قابلة للتعديل كهربائيًا مع وظيفة التسخين وجنوط سبور ألومنيوم وحامل أمتعة للسقف وسبويلر خلفي وتعديل مقعد السائق يدوي في 6 اتجاهات وتعديل مقعد الراكب الأمامي يدوي في 4 اتجاهات وطي المقعد الخلفي بنظام 40:60 وفتحة سقف كهربائية .


الترفيه في ساوايست soueast dx3 2021
تأتي السيارة ساوايست soueast dx3 2021 بنظام اتصال واي فاي ونافيجيشن وتحديد مواقع ومخرج USB وMP3 وMP4 وMP5 وبلوتوث ونظام سماعات ثلاثي الأبعاد مع 4 سماعات وشاشة تعمل باللمس 9 بوصة بنظام أندرويد مع مع اتصال بالهاتف الذكي بالشاشة وعجلة قيادة متعددة المهام و لمسات جلدية سوداء ومقاعد جلدية.


الأمان في ساوايست soueast dx3 2021
السيارة ساوايست soueast dx3 2021 مدعمة بفرامل ABS وفرامل EBD ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي ومانع تشغيل المحرك ايموبلزر ونظام تحكم كامل في الثبات الإلكتروني ونظام ذكي للتحكم في الجر ونظام الحماية من الانقلاب ونظام تحكم للمساعدة في صعود المرتفعات ونظام مساعدة للتحكم في هبوط المنحدرات ومثبت سرعة ونظام تحديد السرعة ونظام تحذير فرامل الطوارئ وخاصية عدم التحرك عند ضغط دواسات الوقود والفرامل معًا ونظام ذكي لمساعدة فرامل الطوارئ ونظام التحذير من الصدمات ومراقب ضغط الإطارات ورادار خلفي للركن و كاميرا رؤية خلفية وحماية أسفل المحرك.
تجارب قيادة ساوايست soueast dx3 2021 متاحة في مصر.. صور
تجارب قيادة ساوايست soueast dx3 2021 متاحة في مصر.. صور
تجارب قيادة ساوايست soueast dx3 2021 متاحة في مصر.. صور
تجارب قيادة ساوايست soueast dx3 2021 متاحة في مصر.. صور

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