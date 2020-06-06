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سيارات

تخفيض أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في مصر.. صور

السبت 06/يونيو/2020 - 04:01 م
mitsubishi xpander
mitsubishi xpander
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اشرف عطية
اعلن وكيل ميتسوبيشي في مصر انة تم تخفيض أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander في الوقت الحالي رسميا بقيمة 40.000 جنيه و تعتبر السيارة من فئة السيارات الـMPV وتتوفر بسبعة مقاعد .

مواصفات mitsubishi xpander
تأتي mitsubishi xpander بمحرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات بقوة 104 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك من 4 سرعات  وتنقل القوة الي العجلات الأمامية للسيارة بما يوفر لها التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 13.8 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 170 كم في الساعة, مع استهلاك وقود 5 لتر لكل 100 كم.

 
أبعاد mitsubishi xpander
تأتي السيارة mitsubishi xpander بطول يبلغ 4.47 متر وعرض 1.75 متر وارتفاع بواقع 1.69 متر مع حقيبة خلفية تتسع الي 220 لتر ووزن بين 1240 و1260 كجم .


سعر ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander بعد التخفيض 
تم تخفيض سعر أول فئة من 345.000 جنية الي 310.000 جنيه و ثاني فئة تم تخفيضها من 380.000 الي 340.000 جنيه.
تخفيض أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في مصر.. صور
تخفيض أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في مصر.. صور
تخفيض أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في مصر.. صور
تخفيض أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في مصر.. صور
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تخفيض أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في مصر.. صور

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