تخفيض أسعار ميتسوبيشي mitsubishi في مصر.. صور

mitsubishi xpander





مواصفات mitsubishi xpander

تأتي mitsubishi xpander بمحرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات بقوة 104 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك من 4 سرعات وتنقل القوة الي العجلات الأمامية للسيارة بما يوفر لها التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 13.8 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 170 كم في الساعة, مع استهلاك وقود 5 لتر لكل 100 كم.

أبعاد mitsubishi xpander



mitsubishi xpander

سعر ميتسوبيشي اكسباندر mitsubishi xpander بعد التخفيض



تم تخفيض سعر أول فئة من 345.000 جنية الي 310.000 جنيه و ثاني فئة تم تخفيضها من 380.000 الي 340.000 جنيه.