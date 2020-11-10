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اقتصاد

تسهيلات بنكية للأطباء لفتح عيادات خاصة .. الشروط والتفاصيل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:00 م
تسهيلات بنكية
تسهيلات بنكية
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هاجر رزق
يواجه بعض الأطباء عوائق مالية عند قرار بدء إنشاء عيادة أو مؤسسة طبية خاصة نظرا لضعف رواتب الأطباء وارتفاع تكلفة الاجهزة والمعدات الطبية.


وتبقى العيادة الخاصة حلم كل طبيب.. لذلك يقدم بنك "كريدي أجريكول" مصر مجموعة من برامج التمويل المتنوعة التي تم تصميمها لتلبية الاحتياجات المالية للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وأصحاب المعامل وأطباء العلاج الطبيعي. وتتميز هذه البرامج بالمرونة بأسعار تنافسية.


الخصائص والمميزات:

قيمة تمويل تصل إلى2,000,000 جنيه مصري
أسعار فائدة تنافسية.
مرونة في السداد تبدأ من 6 أشهر تصل إلى 7 سنوات
تأمين مجانى على الحياة خلال فترة القرض.
إمكانية زيادة مبلغ القرض لحاملي بطاقات ائتمان كريدي أجريكول مصر، يمكنك الحصول على قرض شخصي بمميزات عديدة.


شروط التقديم:

الأطباء البشريون، أطباء الأسنان، أصحاب المعامل و أطباء العلاج الطبيعي

ألا يقل سن العميل عن 25 عاما وألا يزيد عن 65 عاما
مصري الجنسية

المستندات المطلوبة:

بطاقة رقم قومي سارية
إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة
بطاقة العضوية بالنقابة
لأصحاب المنشآت الطبية: رخصة تشغيل منشأه طبية
للموظفين: خطاب جهة العمل.

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