تسهيلات بنكية للأطباء لفتح عيادات خاصة .. الشروط والتفاصيل

وتبقى العيادة الخاصة حلم كل طبيب.. لذلك يقدم بنك "كريدي أجريكول" مصر مجموعة من برامج التمويل المتنوعة التي تم تصميمها لتلبية الاحتياجات المالية للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وأصحاب المعامل وأطباء العلاج الطبيعي. وتتميز هذه البرامج بالمرونة بأسعار تنافسية.





الخصائص والمميزات:



قيمة تمويل تصل إلى2,000,000 جنيه مصري

أسعار فائدة تنافسية.

مرونة في السداد تبدأ من 6 أشهر تصل إلى 7 سنوات

تأمين مجانى على الحياة خلال فترة القرض.

إمكانية زيادة مبلغ القرض لحاملي بطاقات ائتمان كريدي أجريكول مصر، يمكنك الحصول على قرض شخصي بمميزات عديدة.