AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الفوائد الصحية للشوفان للأمهات المرضعات

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
الفوائد الصحية للشوفان
الفوائد الصحية للشوفان للأمهات المرضعات
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

يحتوي الشوفان الكامل على البروتينات والكربوهيدرات والألياف الغذائية (القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان).

فيما يلي بعض الفوائد الصحية الملحوظة للشوفان، وفقا لما نشره موقع web med:

الشوفان يوفر المغذيات الدقيقة الحيوية:

يحتوي على العديد من المغذيات الدقيقة الأساسية، بما في ذلك فيتامين ب 6 وفيتامين هـ والزنك والحديد وحمض الفوليك والنحاس والمغنيسيوم، يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في التعافي بعد الولادة مع دعم صحة الطفل من خلال حليب الثدي.


يحسن صحة الجهاز الهضمي:

الألياف الموجودة في الشوفان يمكن أن تحسن حركة الأمعاء، وبالتالي تجنب / تخفيف الإمساك . إلى جانب ذلك، يمكن أن يعزز البكتيريا المعوية، مما قد يحسن مشاكل الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي، تشير الدراسات أيضًا إلى أن استهلاك الأمهات للأطعمة الغنية بالألياف، مثل الشوفان، قد يغير تكوين حليب الثدي ويعزز صحة الرضع.


الشوفان يعزز المناعة:

يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان والمواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، قد تعزز هذه المركبات جهاز المناعة لدى الأم ، والتي بدورها يمكن أن تفيد الطفل أيضًا.


فوائد الصحة العامة:

أظهرت العديد من الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للشوفان الكامل يمكن أن ينظم جلوكوز الدم وكوليسترول الدم وضغط الدم.


تعتمد الفوائد الصحية للشوفان بشكل أساسي على نوع الشوفان المستهلك. يفضل تفضيل الشوفان الكامل على الشوفان الفوري الجاهز للطهي للاستمتاع بأقصى قدر من الفوائد.


ملحوظة يحب استشارة الطبيب المختص.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماتستغناش عنها في الريجيم.. قائمة بأصناف أطعمة تحتوي على سعرات حرارية قليلة

أفضل رجيم للمرضعات

طريقة عمل الشوفان لـ التنحيف والفطور

فوائد بالجملة .. أهمية تناول الألياف الغذائية للصحة

تحضير الشوفان للتخسيس وللحامل

لعلاج الحموضة الشديدة.. إليك أقوى 5 أطعمة

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي يعلق على شفاء نشوى مصطفى من فيروس كورونا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 12-11-2020.. فيديو

من دبي.. رانيا منصور تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

بعد نجاح تجاربه.. من سيحصل على لقاح فايزر لفيروس كورونا أولًا؟

أخبار الفن | حقيقة سيطرة حسام حبيب على أموال شيرين عبد الوهاب.. محمد رمضان يرد على عزت العلايلي.. وأحمد فلوكس يتصالح مع نيللي الشرقاوي

سعر الذهب اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020

AdvertisementS

مؤشر غير جيد.. هانى الناظر: زيادة إصابات كورونا فى مصر من نهاية نوفمبر حتى مارس

الحقيقة الكاملة لشاب أجبر أمه العجوز على زحف السلم بالشرقية..شاهد

السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. بشأن المترو وقطاع الكهرباء

في ذكرى رحيل محمود عبد العزيز.. شاهد زوجته الأولى وأم ابنيه

في عيد ميلاد مايا دياب.. زوجها مسلم شيعي وابنتها مسيحية

روقا: 12 مباراة في الزمالك أفضل من 10 مواسم بـ الأهلي

رضيعة حديثة الولادة تصارع الموت بعد حقنها بـ الهيروين على يد والدتها

النقيب يوضح تفاصيل وفاة 7 صيادلة بـ كورونا في أسبوع واحد بالغربية ..فيديو

أخبار الفن | حقيقة سيطرة حسام حبيب على أموال شيرين عبد الوهاب.. محمد رمضان يرد على عزت العلايلي.. وأحمد فلوكس يتصالح مع نيللي الشرقاوي

كنا بنهزر.. الأم تكشف التفاصيل الكاملة لفيديو إجبارها على زحف السلم

محتالة تستولي على 60 ألف دولار تبرعات بعد ادعائها الإصابة بالسرطان.. تفاصيل

في ذكرى ميلاد هند رستم.. قصة تعرضها للتحرش على الشاطئ ورد فعلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضيعة حديثة الولادة تصارع الموت بعد حقنها بـ الهيروين على يد والدتها

مأساة عائلية.. مصاب بكورونا يلقى حتفه بعد وفاة والدته بـ7 ساعات

محتالة تستولي على 60 ألف دولار تبرعات بعد ادعائها الإصابة بالسرطان.. تفاصيل