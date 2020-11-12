الفوائد الصحية للشوفان للأمهات المرضعات

يحتوي الشوفان الكامل على البروتينات والكربوهيدرات والألياف الغذائية (القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان).



فيما يلي بعض الفوائد الصحية الملحوظة للشوفان، وفقا لما نشره موقع web med:

الشوفان يوفر المغذيات الدقيقة الحيوية:



يحتوي على العديد من المغذيات الدقيقة الأساسية، بما في ذلك فيتامين ب 6 وفيتامين هـ والزنك والحديد وحمض الفوليك والنحاس والمغنيسيوم، يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في التعافي بعد الولادة مع دعم صحة الطفل من خلال حليب الثدي.





يحسن صحة الجهاز الهضمي:



الألياف الموجودة في الشوفان يمكن أن تحسن حركة الأمعاء، وبالتالي تجنب / تخفيف الإمساك . إلى جانب ذلك، يمكن أن يعزز البكتيريا المعوية، مما قد يحسن مشاكل الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي، تشير الدراسات أيضًا إلى أن استهلاك الأمهات للأطعمة الغنية بالألياف، مثل الشوفان، قد يغير تكوين حليب الثدي ويعزز صحة الرضع.





الشوفان يعزز المناعة:



يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان والمواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيًا التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، قد تعزز هذه المركبات جهاز المناعة لدى الأم ، والتي بدورها يمكن أن تفيد الطفل أيضًا.



فوائد الصحة العامة:



أظهرت العديد من الدراسات أن الاستهلاك المنتظم للشوفان الكامل يمكن أن ينظم جلوكوز الدم وكوليسترول الدم وضغط الدم.





تعتمد الفوائد الصحية للشوفان بشكل أساسي على نوع الشوفان المستهلك. يفضل تفضيل الشوفان الكامل على الشوفان الفوري الجاهز للطهي للاستمتاع بأقصى قدر من الفوائد.





ملحوظة يحب استشارة الطبيب المختص.