توقفي عنها.. مشروبين ممنوعين للمرضعات

نصحت الدكتور سهام سوقية استشاري التغذية علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتجنب وعدم الإكثار من شرب القهوة والشاي للمرضعات .
وقالت سهام إن فنجان القهوة يحتوي على ١٥٠ مليغرامًا من الكافيين،، يتسرب منها حوالي ٥ مليغرامات إلى حليب الأم وفي حين يستطيع جسم الإنسان البالغ التخلص من الكافيين خلال ٣ ساعات، فإن هذه المادة تتراكم في جسم الطفل بحيث لايستطيع أن يتخلص منها إلا بعد ثمانين ساعة.
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ويعتبر تناول فنجان واحد من القهوة أو الشاي يوميا أمرًا مسموحًا لكن تناول أكثر من ذلك قد يؤذي الطفل ويجعله متوترًا وقليل النوم..