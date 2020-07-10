AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

توقفي عنها.. مشروبين ممنوعين للمرضعات

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:54 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نصحت الدكتور سهام سوقية استشاري التغذية علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتجنب وعدم الإكثار من شرب القهوة والشاي للمرضعات .

وقالت سهام إن فنجان القهوة يحتوي على ١٥٠ مليغرامًا من الكافيين،، يتسرب منها حوالي ٥ مليغرامات إلى حليب الأم وفي حين يستطيع جسم الإنسان البالغ التخلص من الكافيين خلال ٣ ساعات، فإن هذه المادة تتراكم في جسم الطفل بحيث لايستطيع أن يتخلص منها إلا بعد ثمانين ساعة.


ويعتبر تناول فنجان واحد من القهوة أو الشاي يوميا أمرًا مسموحًا لكن تناول أكثر من ذلك قد يؤذي الطفل ويجعله متوترًا وقليل النوم..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا يستحب تناولها .. أضرار القهوة على مرضى السكر

كيف تتجنب أضرار القهوة في رمضان؟

عادة غير صحية.. توقف عن شرب القهوة و الشاي عقب الأكل مباشرة

بسبب القهوة.. أعراض تنذرك بزيادة نسبة الكافيين في جسمك

7 مخاطر تهددك .. أضرار تناول القهوة بكثرة

بديل المسكنات .. 6 أطعمة تساعد فى التخلص من الصداع

ترشيحاتنا

استعدادا لاختراق خط سرت.. أول لقطات توثق دخول مرتزقة وميليشيات إرهابية إلى ليبيا قادمين من تركيا.. فيديو

مهاجما يوسف الشريف..وحيد حامد: البوس في الأفلام حقيقي برضا الطرفين

يطرد ممثلا بسبب رفضه التحرش.. وحيد حامد: الصدفة سبب اضحك الصورة تطلع حلوة

أبرز أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: أقبل عدم توافقك مع فكري لكن أوعى تخلى اعتقادك يدمر الدولة.. والمسماري لـ أردوغان: الرئيس السيسي لا يتحدث ولكن يفعل.. فتاة تروي مأساتها مع شاب قبل زفافها بأسبوعين

غالي: قيادة مصر مش بتخاف ومديرة البنك الدولى قالت لي السيسى شجاع

أخبار الأهلي.. الإدارة تقلص صلاحيات سيد عبد الحفيظ.. موعد انضمام طاهر محمد إلى التدريبات.. راحة سلبية للفريق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة

بعد إجراء فحص كورونا مرتين..سيدة تتلقى خبرا مؤلما رغم سلبية نتائج التحليل

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد