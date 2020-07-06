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لهذه الأسباب.. تناول كوبا من الماء بعد القهوة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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رنا عصمت

تعد القهوة من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ويعشق الكثيرون تناول القهوة خاصة الاصناف التى يتم إعدادها فى المقاهى والمطاعم بمذاقات مميزة نتيجة خلطها بمواد اخرى .

و نصحت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بتناول كوب من الماء بعد تناول القهوة.

وتابعة سوقية: "احرصوا على شرب الماء بعد الانتهاء من شرب القهوة لهذه الاسباب:

لتخفيف اللون الذي قد يعلق على الأسنان

لتخفيف تركيز الرواسب التي تترسب في الكلى

لتساعد على منع جفاف الجلد

لتمنع تكوين الحصى في الكلى

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