لهذه الأسباب.. تناول كوبا من الماء بعد القهوة

تعد القهوة من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، ويعشق الكثيرون تناول القهوة خاصة الاصناف التى يتم إعدادها فى المقاهى والمطاعم بمذاقات مميزة نتيجة خلطها بمواد اخرى .

و نصحت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية؛ عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بتناول كوب من الماء بعد تناول القهوة.



وتابعة سوقية: "احرصوا على شرب الماء بعد الانتهاء من شرب القهوة لهذه الاسباب:

لتخفيف اللون الذي قد يعلق على الأسنان

لتخفيف تركيز الرواسب التي تترسب في الكلى

لتساعد على منع جفاف الجلد

لتمنع تكوين الحصى في الكلى

