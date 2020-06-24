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مرأة

مفاجأة صادمة.. تناول القهوة يسبب الشعور بالإرهاق لهذا السبب

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:31 م
القهوة
القهوة
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نهى هجرس
أفادت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بأن العديد من الاشخاص يحرصون على تناول القهوة بشكل يومى فى الصباح، لكي تساعدهم على الأستيقاظ والشعور بالراحة.

وذكرت الصحيفة أن شرب القهوة غالبًا ما يقود الناس للشعور بأنهم في حاجة إلى "المزيد من الكافيين أو السكر ليقضوا النهار"، وأكدت الدكتورة ويفر، انه في كثير من الأحيان، يشعر الناس بالصدمة من مقدار الطاقة التي يمتلكونها دون الاعتماد على الكافيين.


وأضافت أن أجسادنا تتمتع بقدرة مذهلة على توليد الطاقة، وسنلاحظ ذلك فور الأبتعاد عن الكافيين، والأعتماد على نمط حياة صحى يساعد على توفير المغذيات والفيتامينات الصحية التى يحتاجها الجسم.

كما يسبب التناول المستمر للقهوة فى نقص الحديد من الجسم بشكل كبير، مما يعمل على الشعور بـ التعب والأرهاق الدائم، ويعمل التناول الدائم للقهوة على نقص نشاط الغدة الدرقية الذى ينتج عنه الشعور بالخمول.

ونصحت الدكتورة ويفر بتجنب تناول القهوة بشكل دائم، واستبدلها بالمشروبات الطبيعية التى تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها للشعور بالنشاط والأستيقاظ طوال اليوم، والمزيد من الطاقة.
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