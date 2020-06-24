مفاجأة صادمة.. تناول القهوة يسبب الشعور بالإرهاق لهذا السبب





الدكتورة ويفر، انه في كثير من الأحيان، يشعر الناس بالصدمة من مقدار الطاقة التي يمتلكونها دون الاعتماد على الكافيين. وذكرت الصحيفة أن شرب القهوة غالبًا ما يقود الناس للشعور بأنهم في حاجة إلى "المزيد من الكافيين أو السكر ليقضوا النهار"، وأكدت









وأضافت أن أجسادنا تتمتع بقدرة مذهلة على توليد الطاقة، وسنلاحظ ذلك فور الأبتعاد عن الكافيين ، والأعتماد على نمط حياة صحى يساعد على توفير المغذيات والفيتامينات الصحية التى يحتاجها الجسم.





كما يسبب التناول المستمر للقهوة فى نقص الحديد من الجسم بشكل كبير، مما يعمل على الشعور بـ التعب والأرهاق الدائم، ويعمل التناول الدائم للقهوة على نقص نشاط الغدة الدرقية الذى ينتج عنه الشعور بالخمول.





ونصحت الدكتورة ويفر بتجنب تناول القهوة بشكل دائم، واستبدلها بالمشروبات الطبيعية التى تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها للشعور بالنشاط والأستيقاظ طوال اليوم، والمزيد من الطاقة.