مشروب صيفي لذيذ.. طريقة عمل القهوة المثلجة بالقرفة

يمكن أن يكون شرب شاي الساخن أو القهوة العادية أمرًا صعبًا خلال الصيف ولذلك يمكن الاستمتاع بالمشروبات المختلفة في الصيف بطريقة بالمواد المحببة لكي





بينما يمكنك الاعتماد على خيارات الحليب النباتي لصنع مشروبات القهوة اللذيذة ، يمكن أيضًا إضافة توابل بسيطة مثل القرفة أو الهيل لتذوق القهوة السوداء.





أفضل جزء من وصفة تحضير القهوة الباردة هذه هو أنه يمكنك تحضيرها في دفعة وتخزينها لمدة أسبوع ، إن لم يكن أكثر. هذا أيضًا مشروب صديق للسكري حيث يمكنك استخدام المحليات الطبيعية لصنعه. قهوة مثلجة منعشة محلاة بنكهات السكر البني و القرفة









مكونات





1/2 كوب - سكر بني فاتح

1/3 كوب - العسل

1/2 كوب - ماء

1 - عصا القرفة

القليل من مكعبات الثلج أو القهوة





طريقة





* بالنسبة لشراب قهوة القرفة ، أضيفي جميع المكونات إلى قدر صغير وضعيه على نار متوسطة.









* يطبخ مع التحريك من حين لآخر حتى يسخن ويذوب السكر حوالي 5 دقائق.





* يرفع عن النار ويترك لمدة 15 دقيقة. أزل عصا القرفة . احتفظ بالبرودة في وعاء محكم الغلق لبضع ساعات حتى يبرد. يمكنك تخزين الجرعة لمدة تصل إلى أسبوع.





* املأ كوب طويل بمكعبات ثلج. أضف مسحوق القهوة المركز أو القهوة الفورية ، ملعقتين كبيرتين من شراب القرفة (أضف أقل أو أكثر حسب تفضيلاتك) ، ونصف ونصف إلى الدرجة المطلوبة من القشدة.



