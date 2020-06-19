AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مشروب صيفي لذيذ.. طريقة عمل القهوة المثلجة بالقرفة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:51 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يمكن أن يكون شرب شاي الساخن أو القهوة العادية أمرًا صعبًا خلال الصيف  ولذلك يمكن الاستمتاع بالمشروبات المختلفة  في الصيف بطريقة بالمواد المحببة لكي 

بينما يمكنك الاعتماد على خيارات الحليب النباتي لصنع مشروبات القهوة اللذيذة ، يمكن أيضًا إضافة توابل بسيطة مثل القرفة أو الهيل لتذوق القهوة السوداء.

 أفضل جزء من وصفة تحضير القهوة الباردة هذه هو أنه يمكنك تحضيرها في دفعة وتخزينها لمدة أسبوع ، إن لم يكن أكثر. هذا أيضًا مشروب صديق للسكري حيث يمكنك استخدام المحليات الطبيعية لصنعه. قهوة مثلجة منعشة محلاة بنكهات السكر البني والقرفة 


مكونات

1/2 كوب - سكر بني فاتح 
1/3 كوب - العسل
1/2 كوب - ماء
1 - عصا القرفة
القليل من مكعبات الثلج أو القهوة

طريقة

* بالنسبة لشراب قهوة القرفة ، أضيفي جميع المكونات إلى قدر صغير وضعيه على نار متوسطة.


* يطبخ مع التحريك من حين لآخر حتى يسخن ويذوب السكر حوالي 5 دقائق.

* يرفع عن النار ويترك لمدة 15 دقيقة. أزل عصا القرفة. احتفظ بالبرودة في وعاء محكم الغلق لبضع ساعات حتى يبرد. يمكنك تخزين الجرعة لمدة تصل إلى أسبوع.

* املأ كوب طويل بمكعبات ثلج. أضف مسحوق القهوة المركز أو القهوة الفورية ، ملعقتين كبيرتين من شراب القرفة (أضف أقل أو أكثر حسب تفضيلاتك) ، ونصف ونصف إلى الدرجة المطلوبة من القشدة.

* يسقط في القش ويقدم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشروب خارق يفقدك دهون البطن في أسبوع

طريقة عمل الكابتشينو

أنواع القهوة الساخنة والباردة وطرق تحضيرها.. العين الحمراء والهندية أغربها

عيد الفطر.. حيلة سريعة للتخلص من سموم الرنجة والفسيخ وتطهير القولون

الريحان بالقرفة مشروب الهنود لمواجهة كورونا

طريقة عمل الكابتشينو الأكياس في 3 دقائق

ترشيحاتنا

بعد تجربته على 11 ألفا و500 مريض.. طبيب مصري بلندن يكشف عن عقار فعال لـ كورونا.. فيديو

اخبار الزمالك | خالد الغندور يعود لقناة النادي.. سبب استقالة سامي الشيشيني.. 3 ملايين تمنع ضم كينو

الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابات ووفيات بكورونا

أخبار الرياضة.. مبادرة صدى البلد للصلح بين الأهلي والزمالك.. مفاجأة في أزمة عمرو وردة.. وقرارات اتحاد الكرة بعد انتهاء اجتماعات الأندية

الشيخة إقبال الصباح: السيسي فخر العرب الحقيقي.. ومليون جنيه للمصريين العائدين من ليبيا.. فيديو

لاعب الأهلى يقيم حفل زفاف بفندق كبير ومعازيم رغم كورونا.. فيديو

AdvertisementS

نقابة الاطباء تحذر من عقد امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: جهزنا اللجان والاسئلة لاستقبال الطلاب الاحد

بعد إغلاق 3 أشهر.. السعودية تفتح مساجد مكة المكرمة الأحد القادم

الصحة: تسجيل 1218 إصابة جديدة بـ كورونا.. و88 وفاة

خاص.. مفاجأة في أزمة الصحفية وعمرو وردة.. ديمي: أنا أحبه.. تسريب المحادثة تم بعد اختراق حسابي

بعد تجربته على 11 ألفا و500 مريض.. طبيب مصري بلندن يكشف عن عقار فعال لـ كورونا.. فيديو

العدو المتآمر.. وثائق تكشف كيف ساهم أردوغان في تحريك تظاهرات الإخوان ضد مصر

مفاجأة جديدة عن الفيروس.. كورونا ينتج 10 ملايين نسخة خلال 4 أيام في الأنف

شروخ في بنيان سد النهضة.. اغتيال لمنع كشف فساد الحكومة.. إنشاءات سيئة الجودة..علامات استفهام بالمشروع

تقدم على تركيا وإسرائيل .. الجيش المصري التاسع عالميا والأول بالشرق الأوسط

لدعمه الفكر المتطرف..إنهاء خدمة أحمد الدمنهوري بالأعلى للشئون الإسلامية

الصحة توجه رسالة مهمة لمواطني المحافظات الأكثر إصابات ووفيات بكورونا

بيان رسمي.. اتحاد الكرة يعلن 3 قرارات بعد ختام اجتماعاته مع الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وشم الجمجمة والعقرب.. دليل كامل لرسومات تاتو الرجال

قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وخطفهما الموت بفارق 5 أيام بينهما بسبب كورونا.. لقطات مؤثرة

بمكياج يظهر ملامحها.. أروى تثير الجدل بصورة على انستجرام