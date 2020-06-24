لا ترميها بعد اليوم.. 4 فوائد مهمة لـ بواقي القهوة

للقهوة عشاق كثيرون، غير أن فوائدها القهوة لا تقتصر على ذلك فقط؛ وإنما هناك فوائد أكثر لـ"القهوة المتبقية في الفنجان" إليك أبرزها وفقًا لموقع برايت سايد.

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رائحة أفضل لسيارتك أو خزانة ملابسك.

من يستطيع مقاومة الرائحة السحرية للقهوة الطازجة تستخدم القهوة في منح رائحة منعشة لسيارتك ضعى بعض البن المطحون والجاف في وكيس من النايلون لم تعد تستخدمينه وضعيه في الغرفة التي تريد منحها رائحة عطرة. يمكنك أن تفعلى الشيء نفسه لسيارتك أو خزانة ملابسك.





تلميع الأثاث

بدلًا من التخلص من القهوة، دعيها تبرد، واستخدمى قطعة قماش، افركيها على سطح قطعة الأثاث الخشبي المفضلة لديك. لن يجعل ذلك أثاثك لامعًا فحسب، بل تمنح القهوة رائحة منعشة في منزلك.

معطر جو لثلاجتك

إذا كنت لا تستطيع تحمل رائحة معطر الهواء الجديد الخاص بك أو ببساطة لا تريد ملء منزلك بالمواد الكيميائية ، فإن استخدام القهوة كمعطر طبيعي للهواء سيكون الخيار الأفضل لك.. إذا كانت تعمل مع ثلاجات ، فستعمل مع غرفة المعيشة الخاصة بك أيضًا.