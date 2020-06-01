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مرأة

خلطة سحرية لتبييض الأسنان من صبغات القهوة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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رشا عوني
رغم الفوائد الصحية للقهوة ومذاقها الشهي إلا أنها تترك صبغات على الأسنان تتراكم مع مرور الوقت وهو ما يؤدي لصعوبة تبييض الاسنان بعدها، ولذا يلجأ البعض إلى عيادات أطباء الأسنان لإجراء جلسات التبييض والتنظيف، وهي عادة ما تكون مكلفة وتحتاج متابعة مستمرة.

وهناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد على تبييض الاسنان من تصبغات القهوة وكذلك بالنسبة للمدخنين الذين يتسبب التبغ والنيكوتين في إفساد شكل أسنانهم . 

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ونصح موقع glowpink بوصفة طبيعية تساعد على تبييض الأسنان من تصبغات القهوة  وتجعل رائحة الفم منعشة ، اليكي الوصفة.. 

ملعقة زيت جوز الهند
ملعقة زيت الزيتون 
قطرات من زيت النعناع

- طريقة تحضير خلطة تبييض الأسنان : 
في وعاء اخلطي ملعقة من زيت جوز الهند و ملعقة من زيت الزيتون مع ١٠ قطرات من زيت النعناع.

امزجي المكونات معا ثم قومي بالمضمضة بها لمدة دقيقتين وبعدها يتم غسل الأسنان بالفرشاة و المعجون.
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