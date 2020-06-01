خلطة سحرية لتبييض الأسنان من صبغات القهوة

رغم الفوائد الصحية للقهوة ومذاقها الشهي إلا أنها تترك صبغات على الأسنان تتراكم مع مرور الوقت وهو ما يؤدي لصعوبة تبييض الاسنان بعدها، ولذا يلجأ البعض إلى عيادات أطباء الأسنان لإجراء جلسات التبييض والتنظيف، وهي عادة ما تكون مكلفة وتحتاج متابعة مستمرة.





وهناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد على تبييض الاسنان من تصبغات القهوة وكذلك بالنسبة للمدخنين الذين يتسبب التبغ والنيكوتين في إفساد شكل أسنانهم .





اقرأ أيضا





ونصح موقع glowpink بوصفة طبيعية تساعد على تبييض الأسنان من تصبغات القهوة وتجعل رائحة الفم منعشة ، اليكي الوصفة..





مكونات خلطة تبييض الأسنان :

ملعقة زيت جوز الهند

ملعقة زيت الزيتون

قطرات من زيت النعناع





- طريقة تحضير خلطة تبييض الأسنان :

في وعاء اخلطي ملعقة من زيت جوز الهند و ملعقة من زيت الزيتون مع ١٠ قطرات من زيت النعناع.



