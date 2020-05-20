من مطبخك.. 3 طرق طبيعية لـ تبييض الأسنان

تبييض الأسنان من أهم التفاصيل التي يهتم بها الرجال والنساء، والبعض يلجأ لعيادات أطباء الأسنان لإجراء جلسات تبييض الأسنان أو تركيب الفينير على الأسنان بالكامل للحصول على ابتسامة هوليود الشهيرة ناصعة البياض.





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يمكنك تبييض الأسنان في البيت بطرق طبيعية آمنة على الأسنان واللثة، حيث نصح موقع glowpink المعني بجمال المرأة بـ 3 طرق طبيعية منزلية بسيطة يفضل تجربتها في تبييض الأسنان وهي :





1- استخدام قشر الليمون :

قومي باستخدام نصف ليمونة، ودلكي بها أسنانك جيدًا من أعلى لأسفل، فالليمون له خصائص تعمل على تطهير الفم واللثة وتبييض الأسنان لكن بشرط المداومة على استخدامه، ويفضل إجراء طريقة الليمون قبل النوم أو فور الاستيقاظ .





2- استخدام أقراص الفحم الخاصة بالقولون

وهي أقراص تباع في الصيدلية تعمل على امتصاص الغازات وتهدئة تشنجات القولون، ويمكن استخدامها في تبييض الأسنان عن طريق طحن قرصين من هذا النوع من الفحم، وتفريش الأسنان به مرة كل أسبوع .



