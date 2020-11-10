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للمرضعات.. أطعمة احرصي عليها تساعدك فى إدرار الحليب

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:36 ص
للمرضعات أطعمة احرصي
للمرضعات أطعمة احرصي عليها تساعد فى ادرار الحليب
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أسماء عبد الحفيظ

الرضاعة الطبيعية هي فترة خاصة جدا في حياة الأم وطفلها، ومن المهم للأم أن تحافظ على نظام غذائي متوازن من أجل أن يحصل كلاهما على العناصر الغذائية المناسبة اللازمة.


كشف موقع هيلثي، عن الأطعمة المفيدة للجسم أثناء الرضاعة تسمى lactogenic، إذا كنتى أمًا مرضع، فإنليك بعض الأطعمة التي تفيدك أنت والطفل وهي:

• دقيق الشوفان: مفيد للاسترخاء ويزيد من إنتاج الأوكسيتوسين، وهو الهرمون المسؤول عن إنتاج الحليب.

• السبانخ: مصدر ممتاز للكالسيوم والفيتامينات أ. ك وحمض الفوليك. كما أنه مصدر ممتاز للفيتويستروغنز، وهي مادة كيميائية نباتية تشبه هرمون الاستروجين الذي ينتجه الجسم.

• الجزر: يحتوي على فيتويستروغنز وأيضا مصدر جيد للطاقة.

• الحمص المطبوخ: مصنوع من الحمص والطحينة والثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون، مصدر جيد للطاقة.

• البابايا: تحتوي على الأستروجين النباتي وتعزز الاسترخاء.

• الهليون: يحتوي على الأستروجين النباتي والألياف وحمض الفوليك والفيتامينات A و C و K وكذلك التربتوفان الذي يحفز البرولاكتين وهو هرمون ضروري لإنتاج الحليب.

• الأرز البني: عبارة عن كربوهيدرات معقدة مفيدة للطاقة ويمكن أن تزيد أيضًا من مستوى السيروتونين في الدماغ وهو أمر مهم لإنتاج البرولاكتين.

• المشمش: يحتوي على الألياف وفيتامين أ وج والبوتاسيوم والكالسيوم. ويحتوي أيضًا على التربتوفان.

• سمك السلمون: يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في إنتاج الهرمونات اللازمة للإرضاع.

من المهم جدًا بالنسبة للنساء المرضعات أن يشربن الكثير من الماء.

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