نشرة المرأة و الصحة.. أفضل رجيم للمرضعات.. تكلفة إطلالة ياسمين صبري.. ابنة ماجد المصري تتألق في خطوبتها.. أسرع علاج للديدان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

ترغب جميع المرضعات فى اتباع نظام رحيم بدون أضرار،مما يجعلهم يبحثون عن أفضل رجيم للمرضعات،فإذا كنت من ضمن هؤلاء المرضعات وتبحثين عن أفضل رجيم للمرضعات، إليك هذا المقال.





حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.





الإصابة بالديدان في المعدة ، مرض منتشر بين الناس وخاصة الأطفال، بسبب تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية، وإن كنت تبحث عن أسرع علاج للديدان؛ فعليك قراءة السطور التالية لكي تجد علاجا سريعا لهذه المشكلة المؤرقة التي تسد شهية الطفل وتجعله يخسر الكثير من وزنه، مما يسبب حالة من الأرق والإرهاق والخوف من قبل الأسرة على الأطفال .





احتفلت ماهيتاب، ابنة الفنان ماجد المصري مساء أمس، الجمعة، بخطوبتها في حفل عائلي صغير اقتصر على حضور الأهل، وقد شاركت متابعيها على "إنستجرام" بمجموعة من صور خطوبتها.



