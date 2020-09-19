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مرأة

أسرع علاج للديدان.. الثوم وزيت جوز الهند أبرزها

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
اسرع علاج للديدان
اسرع علاج للديدان
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آية التيجي
الإصابة بالديدان في المعدة ، مرض منتشر بين الناس وخاصة الأطفال، بسبب تناول الكثير من الأطعمة غير الصحية، وإن كنت تبحث عن أسرع علاج للديدان؛ فعليك قراءة السطور التالية لكي تجد علاجا سريعا لهذه المشكلة المؤرقة التي تسد شهية الطفل وتجعله يخسر الكثير من وزنه، مما يسبب حالة من الأرق والإرهاق والخوف من قبل الأسرة على الأطفال .


على الرغم من وجود علاجات لعلاج الدودة، إلا أنه دائما ما نبحث عن أسرع علاج للديدان في المنزل، ولكن عليك أن تكون أكثر حذرا إذا كنت تعاني من الحساسية، لذا يجب أن تختبر العلاج على قطعة صغيرة من الجلد قبل تطبيقه على المنطقة المصابة، ويتمثل علاج الديدان في الآتي:

1- الثوم :
يقال إن الثوم يقتل أي بيض موجود ويمنع إناث الديدان من وضع المزيد من البيض، ويمكنك تناول الثوم بجرعات صغيرة ، فهو أسرع علاج للديدان.

2- زيت جوز الهند :
يعتبر زيت جوز الهند له خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، وهو ايضا اسرع علاج للديدان يتطلب هذا العلاج نهجًا من خطوتين، ابتلع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند النقي كل صباح، وملعقة أخرى قبل الذهاب إلى الفراش.

3- الجزر الخام :
يُعتقد أن تناول كوب من الجزر المبشور النيئ مرتين يوميًا يمكن أن يساعد جسمك على دفع الديدان عبر الأمعاء  ، وذلك لأن الجزر الغني بالألياف يمكن أن يحسن الهضم ويعزز حركة الأمعاء، حيث ان أغلب الأطباء يعتبرون الجزر أسرع علاج للديدان.
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