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انتبه .. 6 أعراض غير متوقعة تنذر بـالإصابة بـ ديدان البطن

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:31 م
انتبه .. 6 أعراض
انتبه .. 6 أعراض غير متوقعة تنذر بـالإصابة بـ ديدان البطن
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رضوى حسام
يصاب العديد من الأشخاص بـ ديدان البطن التي تستمد غذائها من الإنسان، وهنالك العديد من أنواع الديدان التي قد تستوطن بطن وتتسبب في مشاكل صحية كبيرة.

في الحقيقة، يمكن لديدان البطن أن تعيش داخل بطن المصاب دون ظهور أي أعراض تدل على وجودها، ويمكن أن يكون الدليل الوحيد على وجودها هو ملاحظتها عند تحليل براز الشخص المصاب، وقد يُعاني بعض المصابين بديدان البطن من أعراض عدّيدة.

نشر موقع health line أعراض الإصابة بديدان البطن الأكثر شيوعًا وتشمل :


- آلام البطن.
- الإسهال والغثيان والتقيؤ.
- غازات البطن.
- التعَب والإعياء الشديد.
- نقص الوزن دون وجود مُبرر.
- نقص الفيتامينات والمعادن.
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