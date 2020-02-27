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رخيصة ومضمونة.. طريقة سحرية للتخلص من ديدان البطن بدون دواء

الخميس 27/فبراير/2020 - 03:30 ص
طريقة سحرية للتخلص
طريقة سحرية للتخلص من ديدان البطن بدون دواء
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رضوى حسام

يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة ديدان البطن، خاصة الأطفال مما يتسبب في إزعاج وقلق الأم، لحسن الحظ انه هناك بدائل طبيعية للأدوية مما يجعل من السهل حل أي مشكلة صحية ما دام الأمر لا يستلزم الذهاب للطبيب.

هناك وصفات طبيعية من شأنها مكافحة الطفيليات المتواجدة ببطون الأطفال وتتمكن من التعامل مع أي نوع من الديدان المعوية، لذا يُنصح بتناول الثوم الخام لاحتوائه على الأحماض الأمينية المضادة للطفيليات.

حيث يشتهر الثوم بأنه يحتوي على الكبريت المضاد للطفيليات، وخصائص مضادة للبكتيريا ومطهرة للأمعاء وقتل الميكروبات في الجسم، مما يجعله بمثابة مضاد حيوي شديد الفاعلية حسب ما أشار موقع "  bold sky  "

وللتخلص من ديدان البطن ينصح بإطعام الأطفال 3 فصوص من الثوم يوميًا على معدة خاوية لمدة أسبوع، مشيرًا إلى أن النتيجة ستظهر بعد أسبوع أن البطن خالٍ من الديدان.

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