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مرأة

أبرزها الثوم والكركم .. 7 أطعمة تقضي على الديدان المعوية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:03 ص
ثوم
ثوم
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هاجر هانئ
الديدان المعوية من الأمراض المنتشرة بين الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال، فيصاب البعض بالديدان المعوية؛ نتيجة تناول الأطعمة الفاسدة والغير صالح تناولها.

وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، بعض الأطعمة التى تساهم فى علاج الديدان المعوية، تتمثل فيما يلي:

-البابونج

نقع المستخلص لمدة نصف ساعة مع الماء المغلي مع ملعقة من زيت الزيتون ويشرب دفعة واحدة على الريق ولا يفطر إلا عند الغداء .

-الزنجبيل

فعال في القضاء على الديدان ويقضي على الديدان البالغة فى أقل من يوم .

-الثوم

يستخدم في طرد الديدان وعلاج بعض الطفيليات المزمنة كالأميبيا والجارديا، يمكن عصر 5 فصوص ثوم في كوب عصير جزر وشربها على الريق قبل الغداء وقبل العشاء .

-القرنفل

للتخلص من جميع أنواع الديدان من خلال الدخول إلى حمضها النووي وتدميره .

- الكركم

مفيد ويحتوي على عدة مركبات ذات نشاط مضاد للطفيليات والديدان وهي من الأعشاب القوية القاتلة للديدان .

-الزعتر

يخلط مع العسل وكل يوم يؤخذ ملعقة منه على الريق .

- بذور القرع

تشل حركة الديدان المعوية ويسهل طردها خارج الجهاز الهضمي، من خلال تناول 3 ملاعق كبيرة من مطحون بذور القرع الذي يمزج مع كوب حليب ويشرب مساء وفي الصباح يأخذ شربة زيت الخروع، نافعة جدا في القضاء على الديدان.
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