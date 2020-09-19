أسباب الإسهال عند الأطفال

يتعرض الكثير من الأطفال لحدوث إسهال، وعادة ما يحدث الإسهال الحاد (الذي يحدث بسرعة ، وهو شديد ، ولكنه قصير المدة) بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية ، وفقًا لما نشره موقع هيلثى.





كان فيروس الروتا ، وهو فيروس يؤدي إلى التهاب المعدة والأمعاء ، هو السبب الرئيسي للإسهال الحاد لدى أطفال الولايات المتحدة قبل تقديم لقاح في عام 2006. وقد قامت إدارة الغذاء والدواء بترخيص لقاحين من فيروس الروتا لمنع هذه العدوى. يتم إعطاء اللقاح السائل عن طريق الفم للرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أسابيع و 32 أسبوعًا في سلسلة من جرعتين أو ثلاث جرعات ، اعتمادًا على اللقاح المستخدم.





قد يتسبب اللقاح ، مثل أي دواء ، في حدوث تفاعلات حساسية شديدة أو مشاكل خطيرة أخرى. أظهرت بعض الدراسات زيادة طفيفة في حالات الانغلاق - انسداد الأمعاء النادر والخطير - عند الرضع بعد أخذ لقاح الفيروسة العجلية. لكن خطر حدوث ضرر جسيم من اللقاح ضئيل للغاية والفائدة تفوق هذا الخطر. أدى التطعيم ضد فيروس الروتا إلى خفض عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة أو دخول المستشفى لمرض الفيروسة العجلية بنحو 85 في المائة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.



