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مرأة

لوعندك إسهال.. مشروب رخيص يخلصك منه سريعا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:01 م
لوعندك اسهال .. مشروب
لوعندك اسهال .. مشروب رخيص يخلصك منه سريعا
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اسماء محمد
يعد الاسهال من اكثر المشكلات الصحية الشائعة جدا بين البشر وتعرض الانسان للجفاف والكثير من المتاعب، ويعد شاي القرفة علاج فعال لها.

ويمتلك شاى القرفة خصائص طبية مضادة للالتهابات لذا يمكن أن يساعد في التحكم في حركات الأمعاء وعدم تهيج بطانة الأمعاء ، وبالتالي تهدئة المعدة. 
وذكر موقع "بولد سكاى" أن القرفة مادة فعالة فى طرد الريح ، وهي عامل يساعد في تخفيف الغازات المعوية وقد استخدم تقليديا لمكافحة الإسهال.
 
طريقة تحضير مشروب القرفة لعلاج الاسهال: 
في كوب من الماء المغلي ثم ضع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة أو عودتين صغيرتين من القرفة. 
اتركه ينقع لمدة 10 دقائق وضع كيس شاي أسود واتركه لمدة دقيقتين إضافيتين.
أخرج كيس الشاي وعود القرفة واشربه، تناوله مرتين في اليوم. 

تحذير: إذا كنت تعاني من حساسية من القرفة ، فتجنبها لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الإسهال ، أما المرأة الحامل فتتجنبها تماما لأنه يسبب الاجهاض.
يعد الاسهال من اكثر المشكلات الصحية الشائعة جدا بين البشر وتعرض الانسان للجفاف والكثير من المتاعب، ويعد شاي القرفة علاج فعال لها.
ويمتلك شاى القرفة خصائص طبية مضادة للالتهابات لذا يمكن أن يساعد في التحكم في حركات الأمعاء وعدم تهيج بطانة الأمعاء ، وبالتالي تهدئة المعدة. 

وذكر موقع "بولد سكاى" أن القرفة مادة فعالة فى طرد الريح ، وهي عامل يساعد في تخفيف الغازات المعوية وقد استخدم تقليديا لمكافحة الإسهال.
 
طريقة تحضير مشروب القرفة لعلاج الاسهال: 
في كوب من الماء المغلي ثم ضع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة أو عودتين صغيرتين من القرفة. 
اتركه ينقع لمدة 10 دقائق وضع كيس شاي أسود واتركه لمدة دقيقتين إضافيتين.
أخرج كيس الشاي وعود القرفة واشربه، تناوله مرتين في اليوم. 

تحذير: إذا كنت تعاني من حساسية من القرفة ، فتجنبها لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الإسهال ، أما المرأة الحامل فتتجنبها تماما لأنه يسبب الاجهاض.
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