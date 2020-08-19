لوعندك إسهال.. مشروب رخيص يخلصك منه سريعا

ويمتلك شاى القرفة خصائص طبية مضادة للالتهابات لذا يمكن أن يساعد في التحكم في حركات الأمعاء وعدم تهيج بطانة الأمعاء ، وبالتالي تهدئة المعدة.

وذكر موقع "بولد سكاى" أن القرفة مادة فعالة فى طرد الريح ، وهي عامل يساعد في تخفيف الغازات المعوية وقد استخدم تقليديا لمكافحة الإسهال.

طريقة تحضير مشروب القرفة لعلاج الاسهال:

في كوب من الماء المغلي ثم ضع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة أو عودتين صغيرتين من القرفة.

اتركه ينقع لمدة 10 دقائق وضع كيس شاي أسود واتركه لمدة دقيقتين إضافيتين.

أخرج كيس الشاي وعود القرفة واشربه، تناوله مرتين في اليوم.



