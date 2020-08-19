فوائد القرفة باللبن والزنجبيل

فوائد القرفة من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الأشخاص نظرا لاستخداماتها المتعددة وإضافتها فى الكثير من الوصفات الصحية التي تعالج بعض الأمراض.









تعتبر القرفة من الأعشاب التي تتمتع بنكهة و رائحة مميزة، بالإضافة إلي ذلك تتميز باحتوائها على العديد من الفوائد الصحية مما يجعل الكثير من الأطباء ينصحون بتناولها أو إضافتها على بعض الأطعمة لكي يستفاد الجسم بهذه الفوائد الصحية.









- فوائد القرفة





كشف الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية للقرفة و التي تتمثل في الوقاية من السرطان، تنظيم مستوى السكر في الدم، تقليل الكوليسترول، تحسن وظيفة الادراك، يحسن الدورة الدموية، مضادة لالتهاب المفاصل، مضادة للفطريات والبكتيريا، علاج مشاكل الجهاز التنفسى، مساعدة فى الهضم، تخفيف وجع الطمث، علاج وجع الأسنان، تساعد على تقوية جهاز المناعة، تزيل رائحة الفم الكريهة، علاج للصداع، تقلل من التهابات المسالك البولية، تحسن وظيفة الإدراك.









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- فوائد القرفة والزنجبيل





يحظى مشروب القرفة بالزنجبيل بشعبية كبيرة بين الناس، و يعتبر من المشروبات الدافئة التي تتميز بالعديد من الفوائد الصحية نظرا لاحتواء القرفة و الزنجبيل على العديد من الفيتامينات و العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.









ومن أبرز فوائد القرفة و الزنجبيل أنه يساعد في تقوية الجهاز المناعي، ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة الامراض لخصائصه المضادة للبكتيريا، يفيد في تنشيط الدورة الدموية في الجسم، ويقوي عضلة القلب، ويمنع تجلط الدم، يساعد على تقوية الرغبة الجنسية، وعلاج الضعف والبرود الجنسي لدى المرأة والرجل، يفيد الفتيات في تخفيف حدة آلام الدورة الشهرية، يزيد من انقباضات الرحم.









كما يسهل مشروب القرفة و الزنجبيل عملية الهضم ويساعد على تسريعها، ويكافح الإمساك، ويلين الأمعاء، ويطرد الغازات والانتفاخ، كما يقتل البكتيريا المعوية، يقاوم نمو وانتشار الأورام السرطانية، يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، مدر للبول.









- فوائد القرفة باللبن





من المشروبات الدافئة التي يحرص العديد من الأشخاص على تناولها بالأخص في فصل الشتاء، للحصول على التدفئة التي يحتاجها الجسم، بالإضافة إلي ذلك يحتوي مشروب القرفة باللبن على العديد من الفوائد الصحية مثل تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، فقدان الوزن الزائد لأن القرفة تزيد من نسبة حرق الدهون بنسبة كبيرة، وتحد من زيادته، تحسين و تقوية العظام، ومن فوائد القرفة باللبن أن تناولها قبل النوم يساعد بشكل كبير على تحفيز الجسم على الاسترخاء وعلاج الأرق الذي قد يصيب البعض، مكافحة الفطريات، علاج التهاب الحلق، زيادة قوة بصيلات الشعر، يساعد على الحد من تسوس الأسنان وتقوية اللثة.









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- فوائد القرفة وأضرارها





على الرغم من تميز القرفة بالعديد من الفوائد الصحية مثل الحماية من السرطان وتقليل الكوليسترول وتنظيم السكر بالدم ومضادة لالتهاب المفاصل وتحسن وظيفة اإدراك والدورة الدموية، إلا أن الأطباء يحذرون من الإفراط فى تناولها لتجنب بعض الأضرار الصحية مثل تلف الكبد، قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، يسبب تقرحات الفم، انخفاض نسبة السكر في الدم، قد يسبب مشاكل في التنفس.









- فوائد القرفة للدورة الشهرية





يقلل من تقلصات وأعراض الدورة الشهرية، قد يساعد تناول شاي القرفة في جعل بعض أعراض الدورة الشهرية ، مثل متلازمة ما قبل الحيض (PMS) وعسر الطمث ، أكثر احتمالًا.









أثبتت إحدى الدراسات التي تم التحكم فيها جيدًا للنساء بـ 3 جرامات من القرفة أو دواء وهمي كل يوم في الأيام الثلاثة الأولى من الدورة الشهرية. عانت النساء في مجموعة القرفة من آلام الدورة الشهرية أقل بشكل ملحوظ من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي .









في دراسة أخرى ، تم إعطاء النساء 1.5 جرام من القرفة ، وهو دواء لتسكين الآلام ، أو دواء وهمي في الأيام الثلاثة الأولى من الدورة الشهرية، أبلغت النساء في مجموعة القرفة عن آلام الدورة الشهرية أقل من تلك التي تناولت الدواء الوهمى أيضا.









وقد تقلل القرفة من نزيف الدورة الشهرية ، وتكرار القيء ، وشدة الغثيان أثناء الدورة الشهرية للمرأة.









- فوائد القرفة لمرضى السكري





القرفة تخفض مستويات السكر في الدم ولها تأثير قوي في مكافحة مرض السكري، حيث تشتهر القرفة بخصائصها الخافضة للسكر في الدم بعدة آليات أخرى.









- أولًا ثبت أن القرفة تقلل من كمية الجلوكوز التي تدخل مجرى الدم بعد الوجبة، يقوم بذلك عن طريق التدخل في العديد من إنزيمات الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى إبطاء تكسير الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي.









- ثانيًا ، يمكن لمركب في القرفة أن يعمل على الخلايا عن طريق محاكاة الأنسولين، هذا يحسن بشكل كبير من امتصاص الخلايا للجلوكوز ، على الرغم من أنه يعمل بشكل أبطأ بكثير من الأنسولين نفسه.









أكدت العديد من الدراسات البشرية التأثيرات المضادة لمرض السكري للقرفة ، مما يدل على أنها يمكن أن تخفض مستويات السكر في الدم الصائم بنسبة 10-29 ٪ .









الجرعة الفعالة هي عادة 1-6 جرامات أو حوالي 0.5-2 ملعقة صغيرة من القرفة يوميا، وذلك وفقا لما نشره موقع healthline.



