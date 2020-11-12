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فن

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة تناول سيرتها في مسلسل لؤلؤ

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 02:58 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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سعيد فراج
أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا إعلاميًا حسمت به الجدل حول تناول قصة كفاحها في مسلسل يحمل اسم «لؤلؤ»، نافية ذلك تمامًا بعد أن تم نشر عدد من الأخبار غير الدقيقة حول هذا المسلسل مؤخرًا. 

وجاء في نص البيان: «تنفي الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها صرحت بعمل أي مسلسل تليفزيوني عن سيرتها، وأن ما يتردد من ربط بينها وبين أي مسلسل عنها مجرد من الصحة». 

وتابع بيان شيرين عبد الوهاب: «وتؤكد الفنانة أنها مازالت في أوج عطائها الفني حيث لا يجب أن تتحدث عنه حاليًا، إلا أغانيها، كما تؤكد أنها لن تسمح بالإتجار باسمها تحت أي مسمى». 

واختتم بيان شيرين عبد الوهاب: «يحذر مكتب المستشار القانوني لها من عواقب استباحة اسم الفنانة للترويج لمسلسل يسعى صناعه إلى الدعاية له بممارسة يعاقب عليها القانون، وهي الاعلان بما هو كاذب بما يستوجب المساءلة القانونية». 

جاء ذلك بعدما تناقلت عدد من وسائل الإعلام خبر عن تشابه مسلسل "لؤلؤ" مع قصة حياة المطربة شيرين عبد الوهاب، وهو الأمر الذي وصفه مصدر بالعمل بـ "كلام غير الدقيق". 

وأشار إلى أن المسلسل يتحدث عن قصة صعود مطربة في ظروف صعبة هو ربما الذي أدي إلى مثل هذا اللغط. 

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته مى عمر وتجسد دور مطربة تبحث عن الشهرة والنجومية. 

ويشارك بالعمل كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، إنتاج سينرجى. 

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