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مرأة

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:42 ص
أنغام
أنغام
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هاجر هانئ
تصدرت الفنانة أنغام مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد طرح ألبومها الخليجي الجديد "مزح".

تعتبر أنغام من الفنانات العربيات اللاتي تخطف الأنظار بمجرد ظهورها على المسرح وخلال إحيائها الحفلات الغنائية، حيث تعتمد على الفساتين التي تجمع بين الفخامة والأناقة.

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تحرص أنغام على اختيار التصميمات والصيحات المواكبة لأحدث صيحات الموضة، بالأضافة إلى أنها تعتمد على اقتناء فساتين السهرة المتناسقة مع قوامها مما يكشف رشاقتها.

تقوم أنغام بتنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات الفخامة والقيمة التي تزيد من أناقتها وتمنحها مظهرا جذابا، كما تعتمد على تسريحات الشعر الناعمة والجذابة وصيحات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها التي تكشف عن جمال ملامحها.

إليكم أبرز فساتين أنغام على المسرح..



بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام
بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام
بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام
بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام
بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام
بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام
بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام
بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام
بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام
بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام
بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام
بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام
بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة أنغام

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