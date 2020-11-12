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فن

بعد طرحها ألبومها الخليجي.. أنغام تتصدر جوجل

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة أنغام، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد طرحها ألبومها الخليجي "مزح".

نشرت أنغام، مساء أمس بوستر الألبوم عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام" وعلقت قائلة: "مزح ؟ ما أصدق .. كل هذا الحب مزح ؟!
يعرض الأن البوم #مزح كاملًا عرض أول حصري على روتانا خليچية و قناة روتانا على اليوتيوب #أنغام #Angham .. لينك اليوتيوب في البايو".

يذكر أن آخر ألبومات أنغام، الفنية هو البوم "حالة خاصة جدًا" والذي حقق نجاح كبير فور طرحه في الأسواق.

كما أحيت أنغام، مؤخرًا حفل غنائي ضخم على المسرح المكشوف في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير جدًا.

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