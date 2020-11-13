قبل إطلاقه بأيام.. مواصفات هاتف ريلمي القادم Realme 7 5G

تستعد شركة ريلمي ، للكشف عن هاتفها الأحدث Realme 7 5G، والذي يعد أحدث إصدارات سلسلة ريلمي 7، حيث كشفت عنه أمس قوائم NBTC في تايلاند أنه سيتم الإعلان عن هاتف الشركة الصينية الجديد يوم 19 نوفمبر الجاري.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، أعلن فرع شركة ريلمي في الممكلة المتحدة عن بدء حدث إطلاق هاتف Realme 7 5G، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت جرينتش، وسيتم بث حدث الإطلاق مباشرة على حسابات الشركة الرسمية على Facebook و Twitter و YouTube.









كشفت قوائم NBTC، أن الهاتف الذكي يحمل رمز طراز رقم RMX2111، والذي كان مرتبطًا سابقًا بهاتف Realme V5 5G المتاح حاليًا للبيع في الصين فقط، مما يشير إلى أن Realme 7 5G يمكن أن يكون علامة تجارية جديدة ستطرحها الشركة للأسواق العالمية.





وحسبما ورد في التسريبات، سيأتي هاتف Realme 7 5G، بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة FullHD +، تدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزا في الثانية.





وسيحتوي هاتف Realme 7 5G، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط، إلى جانب قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز للمصادقة البيومترية، وسيعمل الهاتف بمعالج من نوع Dimensity 720.





وسيقدم هاتف Realme 7 5G، مع مجموعة خمس كاميرات، كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وأربع كاميرات خلفية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابيكسل، كاميرا فائقة العرض بدقة 8 ميجابكسل ووحدتين 2 ميجابكسل ماكرو والعمق.



