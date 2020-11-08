بـ معالج Snapdragon 460.. تسريب تفاصيل هاتف ريلمي الجديد

ظهر هاتف ريلمي Realme، الجديد في قاعدة بيانات Geekbench، والذي يحمل طراز رقم RMX2194، والتي كشفت عن المواصفات الرئيسية للهاتف، إذ يأتي بنظام تشغيل Android 10، وذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجا بايت رام.









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيعمل هاتف ريلمي الجديد بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 460، والذي أشارت إلى ورقة المواصفات المسربة باسم bengal.









لا تكشف قاعدة البيانات المعيارية عن أي معلومات أخرى حول الهاتف الذي يحمل رقم النموذج RMX2194، ومع ذلك، تمتلك ريلمي حاليًا هاتفين ذكيين مدعومين بمجموعة شرائح من نوع Snapdragon 460، وهم C17 وC15 Qualcomm Edition، لذا من المحتمل أن يأتي الهاتف الذكي الجديد ضمن سلسلة الهواتف المنخفضة التكلفة C من ريلمي.

















جدير بالذكر أن شركة ريلمي كشفت النقاب عن هاتف Realme C15 في إندونيسيا في شهر يوليو الماضي، ويأتي ضمن الفئة المنخضة مع بطارية كبيرة بسعة 6.000 مللى أمبير ومعالج من إنتاج شركة ميدياتيك نوع Helio G35.









وخلال الأيام الماضية، أعلنت ريلمي عن إصدار خاص من هاتف C15 مع معالج من إنتاج شركة كوالكوم، من نوع Snapdragon 460، أطلقت عليه اسم Realme C15 Qualcomm Edition.









ويتوفر الهاتف للبيع في الهند بسعر يعادل 135 دولارا لخيار 3 + 32 جيجابايت (أي مايعادل 2,119 جنيه مصري)، وبسعر يعادل 148 دولارا لخيار 4 + 64 جيجابايت (أي ما يعادل 2323 جنيها مصريا).