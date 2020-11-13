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أخبار العالم

البرازيل تسجل 33 ألف إصابة وأكثر من 900 وفاة جديدة بكورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 33207 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و908 حالات وفاة خلال اليوم الأخير.

ويأتي ذلك على خلفية مباحثات البرازيل مع شركة "فايزر" الأمريكية التي أعلنت مؤخرا عن إحراز تقدم في تطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي قالت إن فاعليته بلغت 90%.

تجدر الإشارة إلى أن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والذي وصل إلى حوالي 5.8 مليون حالة.

كما سجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة الضحايا جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، حيث تجاوز إجمالي الوفيات الـ 160 ألفا.

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