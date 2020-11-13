7 نصائح مهمة للحفاظ على سيارتك في فصل الشتاء

يواجه قائدو السيارات العديد من المواقف المختلفة أثناء السير على الطرق، خاصةً إذا كانت مشكلات فنية خاصة بميكانيكا السيارات، أو مشكلات خارجة عن إرادتهم جراء تغيرات الطبيقة كاختلاف فصول السنة، وبالتحديد فصل الشتاء الذى يأتى أحيانًا فى غاية الصعوبة، الأمر الذى يتطلب عدة تدابير للحفاظ على كفاءة السيارة و سلامة قائدها.





فى إطار ذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري 7 نصائح هامة للحفاظ على سيارتك في فصل الشتاء.





1 - فحص الإطارات

يجب على قائد السيارة التأكد من الحالة العامة للاطار و الفحص الدوري له بعناية، لتجنب ظهور التشققات او علامات تآكل الاطار، والتي قد ينتج عنها مشكلات عديدة عند إعطاء السيارة أمر التوقف، لذا فمن الضروري اتباع أقصى عمليات السلامة والأمان ومتابعة العمر الافتراضي الخاص بالاطار.





2 – مستوى الهواء داخل الاطار

من الأمور الضرورية أيضا هو قياس مستوى الهواء داخل الاطار، فقبل ركوب السيارة والانطلاق الى رحلتك، عليك التوقف قليلًا وذلك لإلقاء نظره سريعة على إطارات السيارة الـ4، لتجنب مشكلات السير التي تنجم عن اختلاف ضغط الهواء.





3 – فحص كاوتش الأبواب والزجاج

لتجنب حدوث التسريبات الخاصة بمياه الامطار، يجب التأكد من الحالة العامة لكاوتش الأمان الواقعة على أبواب السيارة داخليًا، والتأكد أيضًا من إمكانية الغلق المحكم لجميع نوافذ السيارة.





4 – حافظ على بطارية سيارتك

اذا كان استخدامك للسيارة قليلًا، فمن الضروري تفعيل المحرك من وقت إلى أخر، لضمان عدم تلف البطارية الكهربائية الخاصة بأمر إعطاء الطاقة، فعند اهمال هذه النقطة ربما تتعطل البطارية وقد تحتاج الى شحنها أو تغييرها بالكامل.





5- نظافة السيارة

تعد نظافة السيارة أمرًا هامًا في المجمل ولكن في فصل الشتاء يبدو الأمر مختلفًا نوعًا ما، فيجب على قائد السيارة الذهاب من وقت إلى أخر لمركز العناية بالسيارة، للحفاظ عليها من الصدأ جراء ما تفعله بها مياه الامطار، و الطبقات الترابية المتراكمة، ولتجنب مشكلات "البارومة" الناتجة عن اذلك.





6- مصابيح السيارة

يجب على قائد السيارة الاهتمام بالمصابيح الأمامية و الخلفية على حد سواء، فتعد المصابيح الأمامية هي المسؤولة الأولى عن إمكانيات الرؤية ولضمان مستوى مميز للقيادة وكشف الطريق بالكامل، فمن الضروري تلميع المصابيح و تغيير اللمبات المحترقة، وكذلك أيضًا المصابيح الخلفية لمساعدة السيارات القادمة من خلفك على رؤيتك بشكل مناسب.





7- مساحات السيارة