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سيارات

3 نصائح خرافية عن صيانة السيارات.. اعرف حقيقتها

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:07 ص
نصائح السيارات
نصائح السيارات
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أماني نوار
تعد العناية بالسيارة وصيناتها ضرورة على كل سائق القيام بها للحفاظ على سيارته، ومع وجود الإنترنت الآن، انتشرت الكثير من المعلومات والنصائح بين أصحاب السيارة التي منها ما هو خاطئ حول العناية بالسيارة، وفي السطور التالية نوضح صيانة السيارة والتعامل معها بشكل صحيح.

وأوصى كبار الميكانيكيين "جون إبوتسون"، بتجنب الخرافات التالية للعناية بالسيارة، واتباع هذه النصائح من أجل الحفاظ على السيارة وأدائها بشكل أفضل وهي:

إحماء السيارة يعد من أكثر الخرافات التي يلجأ لها أصحاب السيارات، ولكن من الأفضل أن تقوم بتشغيل السيارة في البداية، وكلما زادت سرعة إحماء المحرك، تصبح سرعة قدرة المحرك على توفير كفاءة أفضل في استهلاك الوقود والأداء بشكل أسرع.

الخرافة الثانية وهي صيانة السيارة، وهي ما دام يتم تنفيذ الصيانة المحددة في دليل مالك السيارة وفقا للجدول الزمني الموصى به، فيمكن أن يتم العمل على صيانة السيارة في أي ورشة إصلاح موثوقة للسيارات.

الخرافة الثالثة وهي تغيير زيت المحرك الخاص بالسيارة كل 3000 ميل، فعلى الرغم من أن شركات تصنيع الزيوت ومحلات التشحيم تحث على تعزيز هذه الفكرة، إلا أنه عادة لا يكون أمرا ضروريا فمعظم السيارات التي تتم قيادتها في ظل الظروف العادية، حيث يمكن أن تسير السيارة حتى 7500 ميل أو أكثر بين تغييرات الزيت.

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