لن تذهب للميكانيكي .. تعرف على جدول صيانة السيارات الكهربائية

قالت إحدى شركات بيع السيارات الكهربائية في مصر إن تلك السيارات لا تحتاج أي تغييرات للزيوت التقليدية لأنه لا يوجد بها فلاتر وقود أو بوچيهات كما في السيارات البنزين، حتى استبدال تيل الفرامل أمر نادر الحدوث لأن السياره بها نظام الفرامل المُجدد للطاقة (RBS) أي أنه عند رفع القدم من علي دواسة الكهرباء يقوم المحركان باستغلال حركه العجل لتوليد الكهرباء ثم يتم استرجاع الطاقة إلى البطارية مجددًا، وينتج عن هذه العملية تباطؤ سرعة السياره مما يقلل بشكل كبير استخدامك للفرامل وبالتالي تقلل من تآكل تيل الفرامل والطنابير.



وتشمل بعض الصيانات لتلك السيارات مثل:



- فلتر هواء المقصورة و تغييرة كل عامين



- تبديل الإطارات و ترصيص العجلات



فحص الإطارات كل 15,000-20,000 كيلو متر.



- اختبار سائل الفرامل



- تغيير فلتر تكييف الهواء