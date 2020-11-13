بعد انفصالها عن تامر حسني.. 10 صور تثير الجدل لـ بسمة بوسيل





وتحرص بسمة بوسيل ، على مشاركة جمهورها أحدث الأخبار والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تقوم بتقديم أفضل النصائح للفتيات للاعتناء ببشرتهم.





وتميل بسمة بوسيل إلى متابعة أحدث صيحات الموضة، وارتداء الملابس الكاجوال، واختيار الالوان المبهجة والجذابة التى تتناسب مع لون بشرتها وتبرز جمالها.





كما تفضل وضع الماكياج بالألوان الترابية للعيون التي تبرز جمال عيونها، ووضع أحمر للشفاه بألوان ناعمة تتناسب مع بشرتها البرونزية، وتفضل اختيار الشعر القصير.





كما تميل إلى اختيار لون الشعر الأسود او البني، وتفضل ان تترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة لافتة.





وإليكم ابرز الصور..