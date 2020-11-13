Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسمة بوسيل تكشف مفاجأة عن طلاقها من تامر حسني .. شاهد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:01 م
تامر حسني وبسمه بوسيل
تامر حسني وبسمه بوسيل
Advertisements
محمد بدران
فجرت بسمة بوسيل، مصممة الأزياء والمغنية المغربية، زوجة النجم تامر حسني،  مفاجأة من العيار الثقيل، من خلال رسالة كتبتها لجمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'انستجرام"، وذلك من خلال خاصية "ستوري".

وطلبت بسمة بوسيل من متابعيها، عدم إرسال صور لها تجمعها بزوجها، الفنان تامر حسني؛ لأنها لا تشكل فارقا معها، حيث كتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور او فيديوهات، ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة؛ عشان مش فارقلي اي صور".

وأكملت بسمة بوسيل، رسالتها والتي كانت بمثابة المفاجأة الكبرى، حيث كتبت: "وكمان احب اعرفكم إن احنا بقالنا فتره منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا تبعتولي- علي الأقل أنا- اي حاجة، بالتوفيق للجميع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مع قدوم الشتاء.. السيسي يوجه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا

كيف تنجو من الحسد؟..باحث أزهري يجيب

فخر العرب .. تعرف على القيمة التسويقية لـ محمد صلاح

ماكياج جذاب.. شيما الحاج تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

النائب محمد أبو العينين ينعى شقيقة الفنان محمد صبحى ..فيديو

أشهر علاج للمعدة.. إليك الآثار الجانبية لعقار فلاجيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحضير فتة الدجاج بالرز .. بـ 5 وصفات مختلفة

بسبب خلافات مع زوجها.. امرأة في حالة سكر تشعل النار في منزلها

بعد انفصالها عن تامر حسني.. 10 صور تثير الجدل لـ بسمة بوسيل

Advertisements