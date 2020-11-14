صحيفة: إسرائيل وراء مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بـ إيران

أكدت تقارير صحيفة صباح اليوم السبت، أن إسرائيليين قاموا بقتل الرجل الثاني فى تنظيم القاعدة بـ إيران.





وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، قتل في إيران خلال شهر أغسطس الماضي على يد عملاء إسرائيليين وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة وفقا لمسؤولين بالمخابرات الأمريكية الـCIA.





وأوضحت الصحيفة أن رجلين كانا استقلوا دراجة نارية في طهران واطلقوا الرصاص على عبد الله أحمد عبد الله الشهير بأبي محمد المصري خلال عملية ظلت سرية منذ ذلك الحين.





وقالت "نيويورك تايمز" أن محمد المصري يعتبر خليفة الزعيم الحالي للتنظيم أيمن الظواهري ويتهم بالمشاركة في التخطيط لتفجير سفارتين أمريكيتين بأفريقيا عام 1998.





وأكدت الصحيفة أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل ابنة المصري وهي أرملة حمزة ابن زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن.



