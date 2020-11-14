Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة: إسرائيل وراء مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بـ إيران

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:11 ص
مقتل الرجل الثاني
مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أبو محمد المصري
Advertisements
سمر صالح
أكدت تقارير صحيفة صباح اليوم السبت، أن إسرائيليين قاموا بقتل الرجل الثاني فى تنظيم القاعدة بـ إيران.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، قتل في إيران خلال شهر أغسطس الماضي على يد عملاء إسرائيليين وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة وفقا لمسؤولين بالمخابرات الأمريكية الـCIA.

وأوضحت الصحيفة أن رجلين كانا استقلوا دراجة نارية في طهران واطلقوا الرصاص على عبد الله أحمد عبد الله الشهير بأبي محمد المصري خلال عملية ظلت سرية منذ ذلك الحين.

وقالت "نيويورك تايمز" أن محمد المصري يعتبر خليفة الزعيم الحالي للتنظيم أيمن الظواهري ويتهم بالمشاركة في التخطيط لتفجير سفارتين أمريكيتين بأفريقيا عام 1998.

وأكدت الصحيفة أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل ابنة المصري وهي أرملة حمزة ابن زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنتاجون: مقتل قياديين بارزين في تنظيم القاعدة خلال غارة أمريكية بسوريا

ضم الضفة ومحاربة إيران.. ترامب سينفذ سيناريوهات أكثر تطرفًا قبل مغادرة البيت الأبيض

مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أبو محمد المصري

مصر تسجل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا..ونيويورك تايمز تؤكد مقتل الرجل الثاني على يد الموساد.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

Advertisements

ترشيحاتنا

أقل حدة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بالإسكندرية.. فيديو

مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أبو محمد المصري

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 14 - 11 - 2020 بمحافظات مصر

بي إم دبليو تستعد لطرح bmw ix الكهربائية بالكامل.. صور

حكم السجود مع وجود حائل بين الجبهة والأرض.. الإفتاء ترد.. فيديو

أخبار التوك شو.. الصحة العالمية تكشف أهمية مصل الإنفلونزا في هذا التوقيت.. وبسبب مني زكي أحمد حلمي يهدد محمد فراج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو تستعد لطرح bmw ix الكهربائية بالكامل.. صور

لاندروفر تطرح رنج روفر 2022 range rover .. فيديو وصور

هزت صرخاتها العالم.. مشهد مؤلم لـ أم فقدت رضيعها في عرض البحر | فيديو