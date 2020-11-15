تركوا التعليم وناموا في الشوارع .. أيتام يستغيثون بالمسئولين لإنقاذهم

تركوا التعليم ليصرفوا على أنفسهم ومنعوا إقامتهم فى المبانى السكنية بكلمات مؤثرة تحدث الأولاد الأيتام عن تفاصيل وأسرار حياتهم بعد إغلاق الملجأ الذى كان يعيشون به، وهو الملاذ الوحيد لهم، منشادين وزارة التضامن بالنظر فى قضيتهم وإيجاد حل لهم، بتعليمهم وتوفير مكان آمن للسكن.
قال عمرو فاروق أحد الأيتام أنه كان يعيش فى مؤسسة دار مكة لرعاية الأيتام، ولكن عند دخول الكثير منهم لسن الجامعة زاد الحمل على الدار، فاضطر الكثير منهم للخروج من التعليم ليستطيعوا الإنفاق على أنفسهم.
وأضاف أن الكثير من صغار السن منهم أصبحوا يسكنون في الشوارع، كما أقنعهم صاحب الدار بعمل دفاتر توفير لهم، ولكن عندما بلغ البعض السن القانونية طالبوا بحقوقهم ولم يجدوا اى دفاتر باسمهم وتم الحاقهم بعدها فى دار لأطفال بلا مأوى وأحداث، ولكنهم لم ينتموا لاى من القسمين، وعند وضعهم فى الاحداث حدثت الكثير من المشاكل التى ادت الى وفاة أحدهم.
وأوضح عمرو فاروق أن الكثير من الأحداث والأماكن التى تركوها بسبب المشاكل التى حدثت لهم ورفض الكثير من الأسر إقامة شباب وأولاد فى العمارة السكنية التابعة لهم، مما جعلهم ينامون في الشارع.
ويختتم الشاب اليتيم حديثه، مطالبا المسئولين بالنظر فى حل مشكلة إقامتهم وتعليمهم.
ويوضح إبراهيم عبد الهادى أحد الأفراد الذين يهتمون بالأيتام انه دائما يهتم بهم ولكن بمفرده لا يستطيع سد احتياجاتهم، مناشدا وزارة التضامن بإعطائهم ابسط حقوقهم وتوفير مكان آمن للسكن والنظر فى تعليمهم.