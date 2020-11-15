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بين الناس

تركوا التعليم وناموا في الشوارع .. أيتام يستغيثون بالمسئولين لإنقاذهم

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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رنا اشرف _ عدسة: احمد بيسو
‫تركوا التعليم ليصرفوا على أنفسهم ومنعوا إقامتهم فى المبانى السكنية بكلمات مؤثرة تحدث الأولاد الأيتام عن تفاصيل وأسرار حياتهم بعد إغلاق الملجأ الذى كان يعيشون به، وهو الملاذ الوحيد لهم، منشادين وزارة التضامن بالنظر فى قضيتهم وإيجاد حل لهم، بتعليمهم وتوفير مكان آمن للسكن.‬

‫قال عمرو فاروق أحد الأيتام أنه كان يعيش فى مؤسسة دار مكة لرعاية الأيتام، ولكن عند دخول الكثير منهم لسن الجامعة زاد الحمل على الدار، فاضطر الكثير منهم للخروج من التعليم ليستطيعوا الإنفاق على أنفسهم.

وأضاف أن الكثير من صغار السن منهم أصبحوا يسكنون في الشوارع، كما أقنعهم صاحب الدار بعمل دفاتر توفير لهم، ولكن عندما بلغ البعض السن القانونية طالبوا بحقوقهم ولم يجدوا اى دفاتر باسمهم وتم الحاقهم بعدها فى دار لأطفال بلا مأوى وأحداث، ولكنهم لم ينتموا لاى من القسمين، وعند وضعهم فى الاحداث حدثت الكثير من المشاكل التى ادت الى وفاة أحدهم.‬

‫وأوضح عمرو فاروق أن الكثير من الأحداث والأماكن التى تركوها بسبب المشاكل التى حدثت لهم ورفض الكثير من الأسر إقامة شباب وأولاد فى العمارة السكنية التابعة لهم، مما جعلهم ينامون في الشارع.

ويختتم الشاب اليتيم حديثه، مطالبا المسئولين بالنظر فى حل مشكلة إقامتهم وتعليمهم.‬

‫ويوضح إبراهيم عبد الهادى أحد الأفراد الذين يهتمون بالأيتام انه دائما يهتم بهم ولكن بمفرده لا يستطيع سد احتياجاتهم، مناشدا وزارة التضامن بإعطائهم ابسط حقوقهم وتوفير مكان آمن للسكن والنظر فى تعليمهم.‬
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