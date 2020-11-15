Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ حضارة يوضح السبب وراء الاكتشافات الأثرية المتتالية بـ سقارة

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:54 ص
منطقة سقارة الأثرية
منطقة سقارة الأثرية
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور أحمد بدران ، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، إن السبب وراء الاكتشافات الأثرية الكثيرة في منطقة سقارة يعود إلى أنها واحدة من جبانات عواصم الحضارة المصرية القديمة، موضحا أنها كانت من إحدى عواصم الدولة المصرية القديمة ومقرا للحكم.

وأضاف الدكتور أحمد بدران، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، المذاع على فضائية "تن" ، أن سقارة كانت أهم العواصم الفرعونية ، وتميزت بأنها كانت أماكن للدفن في العصور العتيقة، مشيرا إلى أن عمر التوابيت تعود لأكثر من 400 ألف سنة .

وأشار أستاذ الأثار والحضارة إلى أن التوابيت المكتشفة تتراوح بين 30 أسرة فرعونية ، بينهم العصور الرومانية واليونانية؛ وبالتالي تنوع كبير في التوابيت والآثار المكتشفة .

وأوضح "بدران" ، أن سقارة بها أكبر مبني حجري قديم في العالم ، وهو هرم سقارة المدرج ، الخاص بالملك "زوسر" ، موضحا أن منطقة سقارة مسجلة على قائمة التراث العالمي.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أن الكشف الأثري اليوم بمنطقة سقارة والذى بلغ 100 تابوت و 40 تمثالًا هو الأضخم والأعظم لعام 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكشف عن 59 تابوتا خشبيا مغلقا بحالتها الأولى داخل آبار للدفن بمنطقة آثار سقارة.. وتمائم وتماثيل أوشابتي ولقى

زاهي حواس يعلن مفاجأة: اكتشاف الآلاف من التوابيت داخل آبار سقارة

مدير آثار سقارة يستعرض تفاصيل الاكتشاف الأثري الكبير بالمنطقة

خبير: الاكتشافات الأثرية بمصر دعاية غير مدفوعة لتنشيط السياحة .. فيديو

العالم كله يتحدث عن 59 تابوتا فرعونيا.. وهذا ما قاله عن الاكتشاف المذهل.. صور

وزير السياحة:البعثات المصرية وراء أكثر من 95% من الاكتشافات الأثرية مؤخرا

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى عن إحراق إرهابي نفسه بميدان التحرير: ترتيب إخواني.. مكافحة كورونا: صلاح كان يعاني من آلام بسيطة.. وحسين فهمي يرضع من بزًازة على الهواء

أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم 15-11-2020

آبي أحمد يفقد السيطرة.. حرب إثيوبيا تتجاوز الحدود وتضرب قلب إريتريا

احذر مضاعفة الفاتورة.. اليوم آخر أيام تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر.. جميع الطرق

عمر كمال ينشر صورة له من داخل مطار القاهرة

مصدر بـ ليفربول لـ صدى البلد: ندرس إرسال طائرة خاصة لمصر لعودة محمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب صور نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد المنتظر طرحها في مصر .. صور

رسميا.. الوحش الصيني جيتور jetour x70 2021 في مصر.. صور

عصرية وأنيقة.. 10 صور تكشف عن أناقة هايدي موسى في عيد ميلادها