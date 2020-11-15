أستاذ حضارة يوضح السبب وراء الاكتشافات الأثرية المتتالية بـ سقارة

قال الدكتور أحمد بدران ، أستاذ الآثار و الحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة، إن السبب وراء الاكتشافات الأثرية الكثيرة في منطقة سقارة يعود إلى أنها واحدة من جبانات عواصم الحضارة المصرية القديمة، موضحا أنها كانت من إحدى عواصم الدولة المصرية القديمة ومقرا للحكم.





وأضاف الدكتور أحمد بدران، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، المذاع على فضائية "تن" ، أن سقارة كانت أهم العواصم الفرعونية ، وتميزت بأنها كانت أماكن للدفن في العصور العتيقة، مشيرا إلى أن عمر التوابيت تعود لأكثر من 400 ألف سنة .





وأشار أستاذ الأثار والحضارة إلى أن التوابيت المكتشفة تتراوح بين 30 أسرة فرعونية ، بينهم العصور الرومانية واليونانية؛ وبالتالي تنوع كبير في التوابيت والآثار المكتشفة .





وأوضح "بدران" ، أن سقارة بها أكبر مبني حجري قديم في العالم ، وهو هرم سقارة المدرج ، الخاص بالملك "زوسر" ، موضحا أن منطقة سقارة مسجلة على قائمة التراث العالمي.



