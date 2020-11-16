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سيارات

خطوات تركيب الكاميرا الخلفية لسيارتك

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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محسن مجدى

تسمح دائما كاميرا الرؤية الخلفية، بمشاهدة الأشياء والأجسام المختلفة الموجودة خلف سيارتك دون الاضطرار للنظر الى اقصى اليمين او اليسار والانشغال عن الطريق ، لذلك تحقق نسب أمان عالية لدى السائق .

وعلى الرغم من وجود كاميرا رؤية خلفية مركبة افتراضيًا في بعض السيارات الحديثة الان ، الا انه يمكنك إضافة كاميرا حتى وإن لم تكن سيارتك مجهزة بواحدة ، كإضافة مميزة لزيادة الأمان داخل السيارة .

وخلال السطور التالية يقدم  لك " صدى البلد"  شرحا تفصيليا لكيفية تركيب كاميرا الرؤية الخلفية الإضافة .

اولا : شراء المعدات اللازمة مثل كاميرا احتياطية قابلة للتركيب لسيارتك المحددة، من أجل السلامة ، وتأكد من شراء جهاز مصمم خصيصا ليكون كاميرا للرؤية الخلفية.

 فإن شراء واحدة مصممة لنوع سيارتك سيجعل التثبيت أسهل من كاميرا غير مناسبة،حتى تتمكن من تثبيته بسهولة ، كما لابد ان تبحث عن كاميرا يتم تركيبها على لوحة الترخيص أو خلفها مباشرة.

وإذا أردت استخدام شاشة فيديو قياسية بدلًا من ذلك، فأنه قد لا يحتوي على نفس الميزات مثل الأجهزة المصممة للاستخدام مع كاميرات النسخ الاحتياطي.

ثانيا : شراء شاشة داخلية لجهاز أقل تشويش الشاشة النسخ الاحتياطي الداخلية هي مرآة للرؤية الخلفية تعمل بكامل طاقتها وتحتوي على شاشة صغيرة داخل الزجاج، ويتم قطع بعض الشاشات الداخلية أعلى مرآة الرؤية الخلفية الحالية ، ولكن البعض الآخر يستبدل المرآة الأصلية بالكامل، ويتم إغلاق معظم الشاشات الداخلية وتختفي عندما لا تكون قيد الاستخدام ، مما يجعلها خيارا مثاليا إذا كنت ترغب في الحفاظ على مظهر سيارتك.

ثالثا : و تعتبر أسلاك الطاقة والفيديو إذا لم تتضمنها الكاميرا والشاشة، بالنسبة لمعظم عمليات تركيب كاميرات الرؤية الخلفية ، ستحتاج إلى أسلاك كاميرا وشاشة مقسمة مع موصلات كابلات الفيديو وكابلات الطاقة وكابل فيديو RCA، وتتضمن معظم مجموعات التثبيت هذه الكابلات ، ولكن قد تتطلب منك بعض شرائها بشكل منفصل. تستخدم بعض طُرز الكاميرا أجهزة إرسال لاسلكية بدلًا من كابلات الفيديو القياسية.

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