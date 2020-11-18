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رياضة

كما انفرد صدى البلد.. زياد بوغطاس يطير إلى القاهرة للتوقيع لـ إنبي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:43 م
زياد بوغطاس
زياد بوغطاس
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محمد السعيد
أكد موقع فوت " 24" التونسي، أن زياد بوغطاس مدافع النجم الساحلي السابق، غادر تونس خلال الساعات القليلة الماضية، متجها إلى القاهرة، من أجل التوقيع على عقود انضمامه إلى إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الموقع التونسي، أن زياد بوغطاس تلقى  عروضا من سموحة والاتحاد السكندري، إلا أن اللاعب فضل الانضمام إلى إنبي، لمدة 3 سنوات.

كان "صدى البلد" انفرد الجمعة الماضية بخبر وصول بوغطاس إلى القاهرة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، من أجل التوقيع لنادي إنبي.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن مؤخرا مد القيد المحلي إلى 30 نوفمبر الحالي، بسبب تأهل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الفترة الماضية توافد العديد من نجوم منتخب تونس على الدوري المصري، وذلك بعد التألق الكبير لـ فرجاني ساسي مع الزمالك، وعلي معلول مع الأهلي.
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