شاهد.. هاتف أوبو الخارق القابل للطي.. صور

ليس غريبا عن شركة أوبو Oppo ، تغيير تصميم الهاتف الذكي، ففي عام 2013، صممت الشركة الصينية هاتف Oppo N1، بكاميرا دوارة، يليه هاتف Find X في عام 2018، والذي يأتي بكاميرا أمامية منبثقة، والآن تعتزم عملاق التقنية إنتاج هاتف متطور جديد قابل للتدوير يسمى Oppo X 2021.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف Oppo X 2021، بشاشة متغيرة يمكن ضبطها ما بين 6.7 و 7.4 بوصة، مما يوفر دعما المطوريين والمستخدمين بشكل أفضل، وقدمت أوبو مثالا على إمكانية النقر على رابط فيديو مما يؤدي إلى ضبط لنسبة عرض الشاشة إلى الارتفاع من تلقاء نفسها وفقا لمحتوى الفيديو.









ويبلغ حجم الشاشة في شكله الاساسي 6.7 بوصة، وهي من نوع أوليد OLED، ومزودة بشاشة Warp Track، عالية القوة ويوجد جزء منها أسفل الشاشة الرئيسية والتي تتميز بتصميم نحيف يصل إلى سماكة 0.1مللميتر، ومن المتوقع أن تأتي الطبقة الخارجية للشاشة محمية بطبقة من البلاستيك.





وبفضل محركاتها المزدوجة أسفل الشاشة، تمكنت أوبو من تحقيق شاشة قابلة للتدوير خالية من التجاعيد، ويعالج التصميم مشكلة طي الشاشة في الإصدارات الحالية من الهواتف الذكية المنافسة القابلة للطي، ويمكن للمحركات سحب الشاشة وتوسعتها بالتساوي إلى نصفين.





ويتميز هاتف Oppo X 2021، بتصميم قابل للتدوير بإطار ديناميكي، يتضمن إطارا ثابتا وأخر متحركا، كما يساعد تصميم اللوحة 2 في 1 مع عدم وجود فجوات في المقطع على منع الشاشة من الانهيار بفضل طبقات الدعم المعدنية الموجودة أسفل اللوحة.