افتتاح مسجد الموافي الكبير فى شربين بتكلفة 4.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية 

ا فتتح اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بالإنابة عن المحافظ الدكتور أيمن مختار اليوم الجمعة مسجد الموافى الكبير بقرية الحاج شربينى بمركز شربين بمحافظة الدقهلية وذلك بحضور مسئولى مركز ومدينه شربين وقيادات الاوقاف وجمع كبير من مواطنى القرية والقرى المجاورة.



أقيم المسجد بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف بتكلفة اجمالية قدرها 4.5 مليون جنيه على مساحة 450 متر مربع وذلك ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد عدد من المساجد فى محافظة الدقهلية.





وقد ادى السكرتير العام للمحافظة صلاة الجمعة بالمسجد الجديد وسط اهالى القرية، وقد نقل تحيات وتمنيات السيد المحافظ للمواطنين والقيادات بمركز ومدينه شربين واكد حرص المحافظ على التعاون التام مع كافه الوزرات والأجهزة المعنية من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة .





وثمن السكرتير العام مبادرات ومساهمات المجتمع المدنى والجهود الذاتية بالدقهلية ومشاركتها المستمرة مع اجهزة الدولة فى رفع المعاناه عن المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .



وقد ألقى خطبة الجمعه الشيخ الدكتور خالد صلاح الدين وكيل مديرية الاوقاف بالمحافظة وكان موضوعها " الامام الشافعى ودوره التجديدى فى عصره" .



وفى ذات السياق وبالتعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ووزارة الأوقاف فقد قامت إدارات الأوقاف بعدد من مراكز ومدن المحافظة بافتتاح عدد 4 مساجد أخرى بالدقهلية شملت مسجد السلام بمدينه دكرنس بتكلفة 3.5 مليون جنيه ، ومسجد النور بعزبة المصابحة بكفر الترعة الجديد بشربين بتكلفة 3 مليون جنيه ، ومسجد ابوصالح بمدينه شربين بتكلفة 4.5 مليون جنيه ، ومسجد الغباشى بقرية الستامونى بمركز بلقاس بتكلفة 2.1 مليون جنيه، وتم تنفيذ المساجد المشار اليها بالجهود الذاتية للمواطنين أبناء الدقهلية بأشراف وزارة الأوقاف.



