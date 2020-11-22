دورة تدريبية حول أساسيات كتابة الأبحاث العلمية بالكليات العربية والشرعية بجامعة الأزهر

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية؛ إن المكتب الفني قام بتنظيم دورة تدريبية حول أساسيات كتابة الأبحاث العلمية للكليات العربية والشرعية بمقر كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالدَّراسة ، مشيرًا إلى أن الدورة كانت متاحة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة بقطاعات: اللغة العربية، والشريعة والقانون، وأصول الدين.





جدير بالذكر أن الدورة التدريبية قدمها نخبة متميزة من أساتذة كليات الجامعة المختلفة، ضمت كلًّا من: الدكتور أحمد رمضان صوفي، الأستاذ المساعد بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور أبو بكر يحيى، رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، والدكتور محمد البرعي، مدرس الباطنة العامة بكلية الطب، والدكتورة أرزاق فتحي أبو طه، الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والفلسفة والمنطق في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتورة شيرين عمارة، المدرس بكلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف.





وصرح د. محمد إبراهيم أبو السعود، المدرس بكلية الطب بالقاهرة، ومقرر الدورة، بأنها قد لاقت إقبالًا كبيرًا، مشيرًا إلى تنظيم دورات أخرى متخصصة للقطاع العربي والشرعي بالجامعة خلال هذا العام الجامعي قريبًا.

يأتي ذلك في خطوة تأكيدية على ريادة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وتأكيدًا على أن التعليم والبحث العلمي هما قاطرة التنمية الحقيقية التي تتقدم بهما الأمم، وتنهض من خلالهما الشعوب والمجتمعات.





وجدير بالذكر أن هذه هي الدورة الثانية منذ تولى الدكتور محمود صديق، منصب نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث في شهر أغسطس الماضي.





قام الدكتور هشام فرهود، عميد كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتم تدشين البرتوكول؛ لدعم الخدمة الصحية بمحافظة البحر الأحمر، من أجل تعاون مباشر في مجالات: الرعاية الصحية، والتعليم، وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك؛ لتحسين أداء الخدمة الصحية، وتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية ومتميزة لسكان المحافظة، من خلال توفير أطباء في التخصصات كافة، وخاصة الدقيقة في مستشفيات الصحة بالبحر الأحمر، وحسب احتياج كل مستشفى.





يشمل البروتوكول كذلك تنفيذ البرامج التدريبية الممنهجة؛ بهدف تحقيق التقدم المهني، ودعم التعليم المستمر للأطباء والمعاونين العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، وتم الاتفاق على تنظيم زيارات عمل أسبوعية جميع أيام الأسبوع، تبدأ من الأسبوع القادم.





حضر توقيع البرتوكول الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة فاطمة الحسيني، مدرس الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، ومنسق عام البرتوكول بين الجهتين.





وعقدت كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة دورة تدريبية في وقت سابق تضمنت العمل على التحول الرقمي في ظل جائحة فيروس كورونا، وقد صرحت بذلك الدكتورة إيناس طلعت، عميدة الكلية، مشيرة إلى أن الدورة عقدت بمتابعة من الدكتورة ياسمين المهدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتناولت سبل التطوير والتحديث لنظم الكنترول الإلكتروني، مشيرة إلى أن الدورة عقدت بالتعاون مع وحدة النظم والمعلومات بالجامعة، لافتة إلى أن الدورة شارك فيها عديد من أعضاء هيئة التدريس العاملين في الكنترولات، إضافة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وخلال الدورة استعرضت كيفية إدخال بيانات الطالب وتعديلها بالإضافة إلى عديد من المهام التي يمكن تنفيذها عن طريق هذا البرنامج، هذا، وقد عقدت الدورة التدريبية وسط إجراءات احترازية روعي فيها مراعاة التباعد الاجتماعي، وكافة الإجراءات الاحترازية الأخرى؛ من رش وتطهير وتعقيم لأرجاء الكلية كافة.