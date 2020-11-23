بإجراءات احترازية مشددة.. الوادي الجديد تستعد لجولة الإعادة في انتخابات النواب

استعدت لجان الانتخابات ب الوادي الجديد لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب ، اليوم الاثنين، بين 4 مرشحين، يتنافسون على مقعدين في دائرتين انتخابية بالمحافظة، على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، بواقع مرشحين في دائرة الخارجة وباريس، ومرشحين في دائرة الداخلة والفرافرة وبلاط، في ظل أن المحافظة تضم مقعدا واحدا بكل دائرة، حيث يفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في كل دائرة.





وقال المستشار حمدي فاروق، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النواب بالمحافظة، إن القضاة وصلوا بالفعل إلى مقار الإقامة بمراكز المحافظة على مستوى دائرتي الخارجة والداخلة، وتم توفير وسائل مواصلات من مطار الخارجة إلى المراكز المختلفة، وتوفير وسائل مواصلات مناسبة من مقار الإقامة إلى مقار اللجان.

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وأضاف حمدي أن عدد القضاة المشرفين على انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب بدائرتي المحافظة، 120 قاضيا ومستشارا باللجنتين العامتين على مستوى المحافظة، في ظل وجود لجنة عامة بالدائرة الأولى التي تضم مركزي الخارجة وباريس ومقرها قاعة على حريف بمدينة الخارجة، ولجنة عامة أخرى بالدائرة الثانية التي تضم مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة ومقرها قاعة الدكتور سيد سيف بمدينة موط.





وأضاف، أنه يجري التشديد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء سير الانتخابات، وتم التنسيق مع المحافظة وتعقيم اللجان واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





من جانبه أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة انتهت من كافة التجهيزات استعدادًا لانتخابات الإعادة لمجلس النواب، والتي ستجري يومي الاثنين والثلاثاء 23، 24 نوفمبر الجاري، حيث جرى تجهيز 60 مركزا انتخابيا بعدد 75 لجنة انتخابية فرعية، لاستقبال إجمالي 178315 ناخًبا وناخبة مقيدين بجداول الانتخابات.





وأكد الزملوط التنسيق بين القطاعات الخدمية والأمنية واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات داخل اللجان وخارجها، وذلك للتيسير على الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم.





كما أكد محافظ الإقليم، في بيان صحفي، تطهير وتعقيم المقار الانتخابية ومحيطها، واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع التأكيد على التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات، مع توفير كل سبل الراحة للناخبين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.





وأوضح الزملوط، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدى الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.



