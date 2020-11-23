لقطة تحبس الأنفاس.. كاميرا ترصد التفاف سمكة قرش أسفل سائح دون أن يشعر.. شاهد





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحد المواطنين كان يسبح في المياه والتقط له مقطع فيديو مرعب يظهر خلاله التفاف سمكة قرش أسفله بمسافة قريبة للغاية ولكنه لم يشعر بوجودها.





وظهرت تلك السمكة في الكاميرا واضحة جدا، لدرجة مكنت المصور من تحديد أبعاد وطول السمكة أسفل المياه، وهو ما يوضح اقترابها بشكل كبير للغاية من ذلك الشخص الذي كان يسبح في المحيط.





لم يقم الشخص أثناء سباحته بإبداء أي خوف مما يدل على أن سمكة القرش بالفعل كانت قريبة منه جدا ولكنها لم تتعرض له بالأذى، وهو الأمر الذي حير المصور لأنه معروف عن تلك الأسماك شراستها البالغة و مهاجمتها لأي مخلوق في المياه.





ونشر المصور ذلك المقطع عبر صفحته وظنه المتابعون مقطع من فيلم تسجيلي يحضر له، لكنه أكد أن تلك اللقطة هي مشهد حقيقي جدا والتقطه بالكاميرا الخاصة به.





وأعجب متابعو المصور من ذلك المشهد الذي وصفوه بأنه أقرب للخيال بسبب هدوء المياه أسفل السباح، وعدم مهاجمة السمكة له، وظن البعض أن السمكة ليست حقيقية إلا أن المصور أكد أكثر من مرة في التعليقات أن المشهد كله حقيقي.





جدير بالذكر أن المواطن الذي كان يسبح في المياه لم يقم بأي ردة فعل حينما خرج من المياه، ولم يشعر حتى بأي حركة غير طبيعية أسفله بل كان مستمتعا بالجو والسباحة.

لطالما كنا نشاهد في السينما لقطات مشابهة لهذه اللقطة ولكن في النهاية هو مجرد فيلم ولا يوجد أي نوع من أنواع المخاطرة، إلا أن هذه المشاهد التمثيلية يمكن أن تتحول إلى واقع، كما ظهر في مقطع فيديو لقطة حقيقية لسمكة قرش تسبح في المياه أسفل أحد الأشخاص دون أن يدري.