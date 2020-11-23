التهاب المفاصل الروماتويدي مرض مزمن يدمر العظام.. طرق طبيعية وأدوية تساعدك في التعايش معه من دون مخاطر

- التهاب المفاصل الروماتويدي مرض مزمن.. إليك كيف نسيطر عليه

- أدوية تساعد فى التخلص من أعراض الروماتويد

- تكنيكات التعايش مع الروماتويد





ينتمى مرض التهاب المفاصل الروماتويدي إلى قائمة الأمراض المزمنة التي لا يوجد علاج نهائي لها، ويرتبط بشكل كبير بالحالة النفسية والنظام الغذائي ويتسبب في تآكل العظام، ويمكن أن يؤثر الألم والعجز المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي على العمل والحياة الشخصية والاجتماعية.





كما أن الشعور بالعجز وتدني احترام الذات والاكتئاب والقلق من الأمور الشائعة التي يعاني منها هؤلاء المرضى، لا يوجد علاج نهائي لالتهاب المفاصل الروماتويدي، لكن الأبحاث السريرية تشير إلى أن الأعراض تكون أقل عندما يبدأ العلاج مبكرًا بالأدوية المعروفة باسم الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض.





وذكر موقع "مايو كلينك"، أن هناك بعض الخطوات التي تساعد في العناية بالجسم وتقليل العلامات والأعراض المزعجة لمرضى الروماتويد ، وهي:





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تختلف الدرجة التي يؤثر بها التهاب المفاصل الروماتويدي على أنشطتك اليومية جزئيًا من شخص لآخر وذلك حسب مدى نجاحك في التعامل مع المرض، تحدث إلى طبيبك أو ممرضتك حول استراتيجيات التأقلم مع مرور الوقت ستتعرف على أفضل الاستراتيجيات التي تناسبك، في غضون ذلك ، حاول:

السيطرة:

حدد خطة مع طبيبك للتحكم في التهاب المفاصل سيساعدك هذا على الشعور بالمسئولية عن مرضك.





اعرف حدودك

احصل على الراحة عندما تكون متعبًا حيث إن العند والاستمرار يمكن أن يجعلك التهاب المفاصل الروماتويدي عرضة للإرهاق وضعف العضلات.. قد تساعد الراحة أو القيلولة القصيرة التي لا تجعلك مستيقظا بالليل.





تواصل مع الآخرين

احرص على أن تكون عائلتك على دراية بما تشعر به، قد يكونون قلقين عليك ولكنهم قد لا يشعرون بالراحة عند السؤال عن ألمك.. ابحث عن أحد أفراد العائلة أو صديق يمكنك التحدث إليه عندما تشعر بالضيق الشديد، تواصل مع الأشخاص الآخرين المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي - سواء من خلال مجموعة دعم في مجتمعك أو السوشيال ميديا .





خذ وقتك لنفسك

خصص وقت للأشياء التي تحبها سواء حان وقت الكتابة في دفتر يوميات أو الذهاب في نزهة على الأقدام أو الاستماع إلى الموسيقى، هذا يمكن أن يساعد في تقليل التوتر.





نمط الحياة والعلاجات المنزلية

ممارسة الرياضة بانتظام: يمكن أن تساعد التمارين اللطيفة في تقوية العضلات حول مفاصلك ، ويمكن أن تساعد في مقاومة التعب الذي قد تشعر به، استشر طبيبك قبل البدء في ممارسة الرياضة. إذا كنت قد بدأت حديثا فابدأ بالمشي، وتجنب ممارسة المفاصل الرقيقة أو المصابة أو الملتهبة بشدة.





الحصول على الحرارة أو البرودة: يمكن أن تساعد الحرارة في تخفيف الألم وإرخاء العضلات المتوترة والمؤلمة. قد يخفف البرد الإحساس بالألم، وللبرودة تأثير مخدر يمكن أن يقلل التورم.





الاسترخاء: يمكن استخدام تقنيات مثل التخيل الموجه والتنفس العميق واسترخاء العضلات للتحكم في الألم خاصة لدى مرضى الروماتويد.





الأدوية

يتم اختيار أنواع الأدوية التي يوصي بها طبيبك على شدة أعراض المريض ومدة إصابتك بالتهاب المفاصل الروماتويدي.





مضادات الالتهاب غير الستيرويدية: تساعد لاأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات) أن تخفف الألم وتقليل الالتهاب.





تشمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية التي لا تستلزم وصفة طبية إيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي) ونابروكسين الصوديوم (أليف)، تتوفر مضادات الالتهاب غير الستيرويدية القوية بوصفة طبية، وأحيانا تشمل الآثار الجانبية تهيج المعدة ومشاكل القلب وتلف الكلى.





منشطات: تعمل أدوية الكورتيكوستيرويد ، مثل بريدنيزون ، على تقليل الالتهاب والألم وإبطاء تلف المفاصل، وقد تشمل الآثار الجانبية ترقق العظام وزيادة الوزن ومرض السكري.





غالبًا ما يصف الأطباء الكورتيكوستيرويد لتخفيف الأعراض الحادة ، بهدف تقليل الدواء تدريجيًا.





يمكن أن تؤدي الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض (DMARDs ) إبطاء تطور التهاب المفاصل الروماتويدي وحماية المفاصل والأنسجة الأخرى من التلف الدائم، تشمل الأدوية المضادة للروماتيزم المُعدّلة لسير المرض الشائعة الميثوتريكسات (تريكسال ، وأوتريكسوب ، وغيرهما) ، والليفلونوميد (أرافا) ، وهيدروكسي كلوروكوين (بلاكينيل) ، والسلفاسالازين (أزولفيدين).





تختلف الآثار الجانبية ولكنها قد تشمل تلف الكبد ، وتثبيط نقي العظم ، والتهابات الرئة الشديدة.





عوامل بيولوجية: تُعرف هذه الفئة الأحدث من DMARDs المعروفة أيضًا بمعدلات الاستجابة البيولوجية ، وتشمل أباتاسيبت (أورينسيا) ، وأداليموماب (هيوميرا) ، وأناكينرا (كينيريت) ، وباريسيتينيب (أولوميانت) ، وسيرتوليزوماب (سيمزيا) ، وإيتانرسيبت (إنبريل) ، وجوليموماب (سيمبوني) ، وإنفليكسيماب ( Remicade) وريتوكسيماب (ريتوكسان) وساريلوماب (كيفزارا) وتوسيليزوماب (أكتيمرا) وتوفاسيتينيب (زيلجانز).





يمكن أن تستهدف هذه الأدوية أجزاء من الجهاز المناعي تسبب الالتهاب الذي يسبب تلف المفاصل والأنسجة. تزيد هذه الأنواع من الأدوية أيضًا من خطر الإصابة بالعدوى في الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، يمكن أن تزيد الجرعات العالية من توفاسيتينيب من خطر الإصابة بجلطات دموية في الرئتين، عادةً ما تكون الأدوية البيولوجية المعدلة لطبيعة المرض أكثر فاعلية عند إقرانها مع DMARD غير بيولوجي ، مثل الميثوتريكسات.



