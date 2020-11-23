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أخبار العالم

السعودية تقتنص مركزين في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت 2020

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:39 م
الروبوت
الروبوت
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مـيــــس رضـــا
حققت المملكة في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO في فئة التحدي المتقدم، المركزين السابع والعاشر عبر فريقين،  وذلك بإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت "تحكم".


ونال المركز السابع في فئة المفتوح (المشاريع الإبداعية بالروبوت) فريق عن المدينة المنورة في الفئة العمرية 16 - 19 عامًا وسط مشاركة 51 فريقًا من 42 دولة، فيما حقق فريق عن منطقة جازان في الفئة العمرية 14 - 16 عامًا, المركز العاشر في فئة "التحدي المفاجئ" وهي الفئة الأصعب على مستوى البطولة التي شارك فيها 76 فريقًا من 42 دولة.


وحقق الفريق السعودي الأسبوع الماضي، المركز السابع في الفئة المتقدمة على مستوى العالم في الأولمبياد العالمية للروبوت "WRO" التي أقيمت في المجر، بمشاركة 74 دولة، حيث تنافس أكثر من 423 فريقًا، والتي انعقدت خلال الفترة 7 - 10 نوفمبر 2019.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد هيأت 8 فرق في معسكر تأهيلي للمشاركة العالمية، بالشراكة مع وزارات التعليم والطاقة والصناعة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووحدة التحول الرقمي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد وجمعية إنسان.

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