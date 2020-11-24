لفصل الشتاء.. ثمرة واحدة يوميا من البطاطا تمنحك الشعور بالدفء والشبع

مع انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء نبحث عن بعض الأطعمة التي تجعلنا نشعر بالدفء، ومن المعروف ان العدس والسحلب، والقلقاس والحلبسة من الأكلات المفضلة لدى اغلبنا في فصل الشتاء؛ حيث غالبا ما نتناولها لكي نشعر بالمزيد من الدفء والتغلب على الشعور بالبرودة.
وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن فصل الشتاء يحتاج إلى تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على بعض العناصر الغذائية والتي تجعلنا نشعر بالدفء، وتتغلب على برودة الجو.
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وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه على إنستجرام، ان أهم الأطعمة التي يجب ان نتناولها في فصل الشتاء ويمكن ان تجعلنا نشعر بالدفء بالأخص مع إنخفاض درجات الحرارة والأمطار الغزيرة، هي البطاطا الحلوة.
وأكد القيعي، أن البطاطا الحلوة من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لأجسامنا، مما يجعلها تعطينا إحساسا بالدفء الشديد، ومن أهم العناصر التي تحتوي عليها البطاطا الحلوة، ما يلي:
وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه على إنستجرام، ان أهم الأطعمة التي يجب ان نتناولها في فصل الشتاء ويمكن ان تجعلنا نشعر بالدفء بالأخص مع إنخفاض درجات الحرارة والأمطار الغزيرة، هي البطاطا الحلوة.
وأكد القيعي، أن البطاطا الحلوة من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لأجسامنا، مما يجعلها تعطينا إحساسا بالدفء الشديد، ومن أهم العناصر التي تحتوي عليها البطاطا الحلوة، ما يلي:
1- النشويات
2- السكريات
3- الفيتامينات
4- الألياف
وأضاف القيعي، ان احتواء البطاطا الحلوة على الألياف تجعلها تعطي إحساسا بالشبع لفترات طويلة، لا إن كنت تشعر بالجوع أو بالبرودة في فصل الشتاء فإن تناول البطاطا الحلوة فور خروجها من الفرن تعتبر من أفضل الأطعمة التي تعطي إحساس بالدفء والشبع.
واشار القيعي، إلى ان البطاطا الحلوة أيضا غذاء ممتاز لمن يريدون تناول طعاما خفيفا قبل ممارسة التمارين في الصالات الرياضية، او ممارسة اى نوع من الرياضة، لأنها ستعطي دفء مضاعف.
واوضح القيعي، ان البطاطا الحلوة منخفضة السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي على 100 سعرة حرارية لكل حبة من البطاطا الحلوة، محتوى السعرات الحرارية بها أقل بكثير من البطاطس، والتي تحتوي على ما لا يقل عن 400 – 500 سعرة حرارية لكل حصة.
وأفاد القيعي، ان البطاطا المشوية تحتوى على 170 سعر حراري، وعلى عكس البطاطا المسلوقة تحتوي على ما يعادل 100 – 170 سعر حراري، وتخلف كمية السعرات الحرارية على حسب الإضافات مثل الزبدة والسكر والمكسرات .
ونوه القيعي، انه يجب تجنب تحلية البطاطا الحلوة بالنوتيلا، او بالسكر، إلا إن كان الشخص يعاني من النحافة الشديدة فيمكن تحلية البطاطا الحلوة بعسل النحل او المكسرات.