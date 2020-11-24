ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لفصل الشتاء.. ثمرة واحدة يوميا من البطاطا تمنحك الشعور بالدفء والشبع

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:27 ص
فوائد تناول البطاطا
فوائد تناول البطاطا في الشتاء
Advertisements
آية التيجي
مع انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء نبحث عن بعض الأطعمة التي تجعلنا نشعر بالدفء، ومن المعروف ان العدس والسحلب، والقلقاس والحلبسة من الأكلات المفضلة لدى اغلبنا في فصل الشتاء؛ حيث غالبا ما نتناولها لكي نشعر بالمزيد من الدفء والتغلب على الشعور بالبرودة.

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن فصل الشتاء يحتاج إلى تناول بعض الأطعمة التي تحتوي على بعض العناصر الغذائية والتي تجعلنا نشعر بالدفء، وتتغلب على برودة الجو.

إقرأ ايضا | منها البطاطا الحلوة والموز ..4 أطعمة تحارب الأرق

وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه على إنستجرام، ان أهم الأطعمة التي يجب ان نتناولها في فصل الشتاء ويمكن ان تجعلنا نشعر بالدفء بالأخص مع إنخفاض درجات الحرارة والأمطار الغزيرة، هي البطاطا الحلوة.

وأكد القيعي، أن البطاطا الحلوة من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لأجسامنا، مما يجعلها تعطينا إحساسا بالدفء الشديد، ومن أهم العناصر التي تحتوي عليها البطاطا الحلوة، ما يلي:

1- النشويات
2- السكريات
3- الفيتامينات
4- الألياف

وأضاف القيعي، ان احتواء البطاطا الحلوة على الألياف تجعلها تعطي إحساسا بالشبع لفترات طويلة، لا إن كنت تشعر بالجوع أو بالبرودة في فصل الشتاء فإن تناول البطاطا الحلوة فور خروجها من الفرن تعتبر من أفضل الأطعمة التي تعطي إحساس بالدفء والشبع.

واشار القيعي، إلى ان البطاطا الحلوة أيضا غذاء ممتاز لمن يريدون تناول طعاما خفيفا قبل ممارسة التمارين في الصالات الرياضية، او ممارسة اى نوع من الرياضة، لأنها ستعطي دفء مضاعف.

واوضح القيعي، ان البطاطا الحلوة منخفضة السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي على 100 سعرة حرارية لكل حبة من البطاطا الحلوة، محتوى السعرات الحرارية بها أقل بكثير من البطاطس، والتي تحتوي على ما لا يقل عن 400 – 500 سعرة حرارية لكل حصة.

وأفاد القيعي، ان البطاطا المشوية تحتوى على 170 سعر حراري، وعلى عكس البطاطا المسلوقة تحتوي على ما يعادل 100 – 170 سعر حراري، وتخلف كمية السعرات الحرارية على حسب الإضافات مثل الزبدة والسكر والمكسرات .

ونوه القيعي، انه يجب تجنب تحلية البطاطا الحلوة بالنوتيلا، او بالسكر، إلا إن كان الشخص يعاني من النحافة الشديدة فيمكن تحلية البطاطا الحلوة بعسل النحل او المكسرات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أطعمة مناسبة لـ الخريف.. وأهم النصائح الغذائية لتناولها

5 عادات خطيرة نتبعها يوميا تؤثر على معدل الحرق.. احذرها

حياة آمنة بلا أمراض في الخريف.. احرص على تناول هذه الأطعمة.. أفضل طرق لحماية البشرة من الجفاف.. وهاني الناظر يقدم نصائح للحفاظ على الصحة

عشان متحسش بالجوع.. 5 أطعمة تزيد من الإحساس بالشبع لفترات طويلة

وجبات عذائية قبل وبعد التمارين الرياضية

مع بدء الشتاء.. مشروب نتناوله يوميا يسد الشهية لـ3 ساعات

ترشيحاتنا

مات غرقًا.. أب يلقي طفله الرضيع في النهر

بعد انفجار جدة.. انتقام فوري من قوات التحالف ضد الحوثي بقصف صاروخي

أخبار الزمالك | المسحة الثانية تحسم مصير حمدي الونش مع الكورونا وحقيقة إصابة طارق حامد.. وموقف مرتضى منصور من نهائي أفريقيا

بعد أزمة والدها مع دينا الشربيني.. ابنة عمرو دياب فى إطلالة من غرفتها.. شاهد

والد محمد عبد التواب: شعرت بإحراج بعد نشر صورة حملي لابني في المترو وتفاجأت بحب الناس.. فيديو

شرف كبير.. جون كيري يعلق على اختياره مستشارا لـ بايدن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفهد الإسباني..مواصفات وأسعار سيات ليون الجديدة..صور

هركليز يعود من جديد..ريزفاني تطلق وحش الـ6 عجلات..صور

إكليبس حصان ميتسوبيشي الأسود.. تعرف على السعر والمواصفات.. صور