لفصل الشتاء.. ثمرة واحدة يوميا من البطاطا تمنحك الشعور بالدفء والشبع

1- النشويات

2- السكريات

3- الفيتامينات

4- الألياف

وأضاف

القيعي، ان احتواء

على الألياف تجعلها تعطي

إحساسا

بالشبع

لفترات

طويلة، لا إن

كنت

تشعر بالجوع

أو

بالبرودة في فصل الشتاء فإن تناول البطاطا الحلوة فور خروجها من الفرن تعتبر من

أفضل

الأطعمة التي تعطي

إحساس

بالدفء والشبع.