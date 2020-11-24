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سيارات

تعرف على الفرق بين رينو داستر 2021 و الموديل السابق لها..صور

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:02 ص
تعرف على الفرق بين
تعرف على الفرق بين رينو داستر 2021 و الموديل السابق لها
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صبري طلبه
ينافس الصانع الفرنسي رينو داخل السوق العالمي للسيارات من خلال العديد من الطرازات المختلفة، بين السيارات السيدان والهاتشباك وأيضًا السيارات الرياضية متعددة الاستخدام التي تنتمي الى عائلة الـSUV، ومن أشهر هذه الفئة هي السيارة Renault duster والتي أطلقتها الشركة بشكل قياسي لأول نسخة وأضافت عليها بضعة تعديلات لكي يظهر بها موديل 2021.

رينو داستر 2021
حصلت السيارة رينو داستر 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد طاقة قدرها 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

اعتمدت السيارة على منظومة الجر الأمامي، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم، كما يمكن لرينو داستر 2021 تحقيق قوة تسارع من وضع السكون 0 حتى تبلغ سرعة 100 كم/ ساعة، في غضون 11.9 ثانية.

امتازت السيارة بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، والتي تشمل أنظمة الوسائد الهوائية  للمقعد الأمامي والسائق، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل  EBD ، ونظام Hill Start Assist الخاص بتجاوز المرتفعات، معتمدة على عجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة.

تمتعت السيارة بمقدمة مختلفة عن الطراز السابق، من حيث المصابيح الأمامية التي تعمل بتقنية الـLED والشبكات الامامية المختلفة، كما حصلت السيارة داخليًا على حزمة متطورة من أنظمة الرفاهية والتحكم، مثل شاشة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة بلغ قياسها 7 بوصة.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو داستر 2021 
الفئة الأولى 278.000 جنيه 
الفئة الثانية 302.000 جنيه 
الفئة الثالثة 336.000 جنيه 

رينو داستر الشكل القديم 

زودت السيارة بمحرك سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 105 حصان، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5  سرعات أو 6 سرعات للفئة الأعلى تجهيزا، ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.2 لتر عندما تقطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم، و تصل سرعتها إلى 130 كيلو متر/ساعة. 

ظهر الشكل القديم من داستر بمفهوم مختلف، فحصلت المصابيح الأمامية على تصميم مربع الشكل إلى حد كبير، وشبكات أمامية من مقطعين، كما حصلت المصابيح الخلفية على تصميم مستطيل الشكل على عكس التصميم الجديد، تمتعت أيضًا بالعديد من وسائل الأمن والسلامة مثل فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD .

يذكر أن سعر السيارة رينو داستر الشكل القديم يتراوح بين 150.000 حتى 190.000 جنيه، نسبة إلى موديل السيارة والحالة العامة لها.

تعرف على الفرق بين رينو داستر 2021 و الموديل السابق لها..صور
تعرف على الفرق بين رينو داستر 2021 و الموديل السابق لها..صور
تعرف على الفرق بين رينو داستر 2021 و الموديل السابق لها..صور
تعرف على الفرق بين رينو داستر 2021 و الموديل السابق لها..صور
تعرف على الفرق بين رينو داستر 2021 و الموديل السابق لها..صور
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